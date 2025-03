Ile Maurice: Une étude révèle des discriminations persistantes envers les personnes âgées

Une enquête menée par l'organisation Droits Humains Océan Indien (Dis-Moi) met en lumière les discriminations, préjugés et mauvais traitements dont sont victimes les personnes âgées à Maurice et Rodrigues. L'étude, menée auprès de 225 répondants, révèle que bien que la majorité des seniors ne soient pas confrontés directement à des comportements négatifs, une proportion significative subit des moqueries, insultes et formes d'exclusion sociale.

D'après les résultats, 12 % des personnes interrogées déclarent avoir été régulièrement victimes de moqueries, tandis que 29,3 % affirment entendre fréquemment des blagues visant les personnes âgées. Par ailleurs, 14,7 % des seniors affirment avoir été ignorés à cause de leur âge, et 5,8 % disent avoir été insultés par des membres de leur propre famille.

Le rapport met également en avant des traitements indignes : 14,7 % des répondants affirment avoir été traités avec peu de respect et de dignité. Les stéréotypes liés à l'âge sont aussi répandus, avec 16,9 % des seniors affirmant qu'on les considère comme incapables de comprendre certaines choses et 19,6 % déclarant avoir entendu qu'ils étaient «trop vieux» pour certaines activités.

Si les cas de discrimination à l'emploi restent minoritaires, ils existent néanmoins : 1,3 % des répondants affirment avoir été refusés à un poste en raison de leur âge, tandis que 0,9 % disent s'être vu refuser une promotion pour la même raison. L'étude souligne que 3,1 % des personnes âgées ont déjà essuyé un refus de location de logement en raison de leur âge.

L'enquête met en exergue la vulnérabilité des personnes âgées face aux agressions et aux abus. Ainsi, 1,3 % des sondés indiquent avoir subi un acte de vandalisme à leur domicile, tandis que 1,3 % rapportent avoir été attaqués par un membre de leur famille pour des questions financières.

L'isolement et la négligence sont également des réalités : 11,1 % des répondants affirment être fréquemment laissés seuls à la maison, et 4,4 % déclarent ne pas recevoir leurs médicaments à l'heure.

Les résultats de l'étude soulignent la nécessité d'un renforcement des politiques de protection des personnes âgées et d'une sensibilisation accrue de la population. «Il est crucial de combattre les stéréotypes et d'assurer un cadre de vie digne et sécurisé pour nos aînés», plaide l'ONG Dis-Moi dans son rapport.

Avec une population vieillissante à Maurice et Rodrigues, les auteurs de l'étude appellent les autorités à mettre en place des mesures concrètes pour garantir le respect et l'inclusion des personnes âgées dans la société.