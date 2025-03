Ile Maurice: Une garantie bancaire de Rs 3 millions imposée aux entraîneurs

La Gambling Regulatory Authority (GRA) a lancé son appel aux candidats souhaitant obtenir ou renouveler une licence pour la saison hippique 2025. Parmi les nouvelles mesures introduites cette année : les entraîneurs devront fournir une garantie bancaire de Rs 3 millions, une entreprise pourra désormais solliciter une licence d'écurie en engageant un entraîneur, et la «declaration of assets» devient une obligation pour l'ensemble des acteurs du secteur.

Alors que l'achat de plus de 100 nouvelles unités ont déjà été enregistrées, plusieurs écuries, dont Gujadhur, Allet, Daby, Rameshwar Gujadhur, Ruhee et Mootien, ont renforcé leurs effectifs en acquérant de nouveaux chevaux. Le clan Foo Kune, lui aussi, a multiplié les investissements et pourrait bénéficier du nouveau règlement permettant à une société d'obtenir une licence d'écurie.

L'écurie Samraj Mahadia, avec un effectif complet, semble en bonne voie pour remplir les critères imposés. D'autres figures du turf, comme Amar Sewdyal, auraient manifesté leur intention de rejoindre la compétition, tandis qu'Arveen Nagadoo et Selven Chowreemootoo devraient également soumettre leur candidature.

La GRA reste vigilante quant à l'attribution des licences. Certains candidats pourraient se heurter à des obstacles liés à leur historique dans le milieu hippique. Shirish Narang, bien que candidat, fait face à des rumeurs persistantes, notamment en raison de sa proximité avec Jean-Michel Lee Shim et des retombées de l'affaire Mentholathum. D'autres entraîneurs associés à la Global Equestrian Ltd (GEL) l'an dernier, comme Praveen Nagadoo et Shyam Hurchund, devront démontrer leur indépendance vis-à-vis de leurs anciens partenaires.

À l'inverse, un retour de Patrick Merven est évoqué, bien que son projet en soit encore à ses prémices. Dominic Zaki, après son passage chez People's Turf Plc (PTP), tenterait également de prolonger son aventure, bien que sa candidature ne fasse pas consensus auprès des instances dirigeantes.

Les entraîneurs devront prouver qu'ils disposent d'au moins dix chevaux, fournir un business plan sur trois ans et remplir une declaration of assets détaillant leurs biens (véhicules, bijoux, valeurs mobilières, comptes bancaires et possessions d'une valeur supérieure à Rs 50 000).

Ces obligations s'étendent aussi aux propriétaires de chevaux, track riders, jockeys et apprentis jockeys, ces derniers devant impérativement présenter un certificat de clearance de leur pays d'origine.

La question de l'assurance des jockeys reste en suspens. Si les démarches sont simplifiées par rapport à celles imposées sous la PTP, elles seront bien accueillies. Dans le cas contraire, les écuries devront probablement prévoir une garantie bancaire supplémentaire.

Les demandes de licence pour centres équestres sont également ouvertes. Le centre de Petit Gamin serait en pleine préparation pour répondre aux critères de la GRA. De son côté, la Global Equestrian Ltd (GEL) ne semble pas prête à brader ses chevaux et envisagerait même l'organisation de courses sans paris sur le marché mauricien.

Avec une réglementation renforcée et une surveillance accrue des candidats, la saison 2025 s'annonce comme une nouvelle ère pour l'hippisme mauricien.