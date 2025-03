Ethiopie: La question du débouché maritime est une question d'existence - Directeur exécutif de l'IFA

Addis Abeba — Compte tenu de sa population, de sa masse continentale et de son économie considérables, un accès et un débouché durables à la mer sont une question d'existence, a noté à l'ENA le directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères (IFA), Jafar Bedru.

Le directeur exécutif a noté que l'Éthiopie est le plus grand et le plus vaste pays en termes de population, d'économie et de masse continentale de la Corne de l'Afrique. Compte tenu de la population, de l'économie et de la masse continentale considérables de l'Éthiopie, l'accès et le débouché à la mer sont une question d'existence et de prospérité partagée pour la région, a-t-il souligné.

Jafar a indiqué qu'une région de la Corne de l'Afrique stable et prospère est impossible sans assurer l'accès et le débouché à la mer pour que l'Éthiopie puisse facilement exporter et importer des marchandises. Le directeur exécutif insiste sur le fait que la quête de l'Éthiopie pour un accès et un débouché sur la mer doit être considérée dans la perspective du « principe de la Corne d'abord ».

« L'un des principes de la politique étrangère éthiopienne, en particulier dans le processus de réforme politique post-2018, est le principe de la Corne d'abord (voisinage) qui donne la priorité à l'intégration régionale, à la paix, à la stabilité et à la coopération mutuelle entre les nations de la Corne de l'Afrique », a-t-il expliqué.

La politique étrangère de l'Éthiopie donne la priorité aux pays voisins et à la Corne dans son ensemble, car l'Éthiopie partage une population, une langue, des zones frontalières et un destin commun, a souligné le directeur exécutif, soulignant que l'existence de la région dépend de la compréhension mutuelle, du rapprochement et de la construction d'une économie politique partagée et unifiée entre les nations de la Corne de l'Afrique.

En outre, l'Éthiopie donne la priorité à ses voisins car tout ce qui se passe dans le voisinage aura un impact direct sur la sécurité, la stabilité économique et la prospérité de l'Éthiopie. De même, les pays voisins devraient comprendre les réalités et travailler en collaboration avec l'Éthiopie pour garantir que le pays obtienne un accès durable et un débouché pacifique à la mer, a souligné Jafar.

Selon le directeur exécutif, cela aiderait la région à maintenir la croissance économique et la stabilité politique.