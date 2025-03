Ile Maurice: Une nouvelle approche pour gérer la demande d'électricité au pays

Face à une hausse de 20 % de la consommation d'électricité et des tensions sur le réseau, notamment aux heures de pointe, le gouvernement prévoit d'introduire un système de tarification différenciée selon l'heure de consommation (Time of Use Tariffs). L'objectif : inciter les consommateurs à réduire leur consommation en soirée, entre 18h et 21h, et à privilégier les heures creuses.

L'annonce a été faite par le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, lors d'un atelier sur l'efficacité énergétique, tenu le 5 mars dans le cadre de la Journée mondiale de l'efficacité énergétique. Une étude sera menée pour définir les modalités précises de mise en oeuvre de ce système.

Inspiré de pratiques déjà en place dans plusieurs pays, le principe des Time of Use Tariffs repose sur des prix ajustés en fonction des fluctuations de la demande. Selon l'International Renewable Energy Agency (IRENA), ces tarifs peuvent être statiques (fixés à l'avance) ou dynamiques (ajustés en temps réel). En Europe, l'Italie applique un modèle différencié jour/nuit, tandis que l'Espagne et la Roumanie adoptent des tarifs dynamiques. Aux États-Unis, des États comme la Californie et le Texas ont enregistré une réduction de plus de 5 % de la demande d'électricité grâce à ce mécanisme.

Les études montrent que ces incitations tarifaires encouragent les consommateurs à modifier leurs habitudes, en déplaçant par exemple l'usage des machines à laver et des climatiseurs vers les heures de faible demande. «Ce système allègera la pression sur le réseau, favorisera l'efficacité énergétique et réduira les factures des ménages», a déclaré Patrick Assirvaden.

La réussite du programme dépendra toutefois de la mise en place d'une infrastructure de mesure avancée, permettant d'ajuster les tarifs en fonction des périodes de consommation.