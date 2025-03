Algérie: Zerrouki s'enquiert à Alger de l'opération de réhabilitation de la Grande poste

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a effectué, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, une visite à la Grande poste d'Alger, où il s'est enquis de l'opération de sa réhabilitation, indique dimanche un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, le ministre a écouté un exposé sur l'opération de restauration et de réhabilitation de l'édifice de la Grande poste et des établissements annexes, présenté par le bureau d'études composé d'architectes qualifiés et spécialisés dans la restauration des monuments et des sites classés, précise le communiqué.

Les études relatives à l'édifice portent sur quatre phases, dont la première est la réhabilitation de la Grande salle du Musée de la Poste dont les travaux ont été lancés et qui servira, dès sa réception, à l'exposition des timbres-poste émis depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, aux philatélistes et au grand public en général.

La deuxième phase concerne les travaux urgents dont les procédures administratives ont été achevées, en prévision de leur lancement prochain par l'entreprise de réalisation, tandis que la troisième phase consiste en la restauration de toutes les structures de la Grande poste pour préserver sa dimension historique.

La quatrième phase est relative au lancement d'un concours intellectuel pour une meilleure exploitation de cet édifice à l'avenir.

En marge de cette visite, M. Zerrouki a rencontré nombre de philatélistes devant la Grande poste, avec lesquels il a échangé et a pu découvrir les différents timbres exposés. Il a, à cette occasion, décidé de leur consacrer un espace au vu de leur rôle dans la valorisation du patrimoine philatélique algérien, ainsi que des moyens et des initiatives à même de le préserver et d'assurer sa transmission aux générations futures.