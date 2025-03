Algérie: Journée internationale des femmes - Le Premier ministre honore nombre de femmes algériennes créatives

Alger — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a honoré, samedi soir à Alger, nombre de femmes algériennes créatives qui se sont distinguées dans plusieurs domaines.

Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée internationale des femmes, sous le slogan "La femme algérienne : défis et victoire", le Premier ministre a honoré une élite de femmes créatives excellant dans des domaines scientifique, artistique et médiatique, ainsi que dans les métiers d'artisanat.

A cet effet, des attestations signées par le président de la République leur ont été attribuées.

Parmi les femmes honorées, figurent le Général-major, Messaouda Boulanouar, directrice générale de l'Institut national des hautes études de la sécurité (INHES) et Mme Khadidja Mokeddem, récipiendaire du prix d'excellence de la Ligue arabe dans le domaine du développement communautaire (édition 2024), et qui occupe le poste de directrice de la recherche au Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) depuis 2021.

Ont également été honorées la journaliste Nadia Kerraz, qui a occupé d'importants postes dans plusieurs journaux nationaux, ainsi que Mme Messaouda Haoula, artisane spécialisée dans le tissage de tapis, originaire de la commune de Babar (wilaya de Khenchela).

A cette occasion, l'étudiante lauréate Nesrine Bouzid de l'Ecole nationale supérieure d'intelligence artificielle a été distinguée, ainsi que Mme Dalila Ourfali, excellant dans le domaine du patrimoine culturel et Mme Rim Gasmi, enseignante au Centre universitaire d'Illizi et lauréate du Prix international de la technologie aux Etats-Unis.

Il s'agit en outre de Samira Guettouche, spécialiste du tissage et de la couture de vêtements traditionnels ayant participé à de nombreuses expositions internationales, de la comédienne Atika Toubal, et de Khadidja Bousbiaat, qui s'est distinguée dans l'arboriculture fruitière ainsi que de Sabrina Mokrani, fondatrice d'une école privée pionnière en formation dans le domaine de la communication institutionnelle, créée dans le cadre de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA).