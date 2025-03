Algérie: Renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation - Plus de 6200 élus des wilayas de l'Ouest du pays accomplissent leur devoir électoral

ORAN — Plus de 6.200 élus des Assemblées populaires communales et de wilayas de l'Ouest du pays se sont rendus, dimanche aux urnes, pour accomplir leur devoir électoral, dans le cadre des élections pour le renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation.

A Oran, le nombre des électeurs inscrits s'élève à 555, répartis sur deux bureaux de vote situés au siège de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW), sous l'encadrement de magistrats. Il convient de noter que l'opération électorale se déroule dans des conditions de sécurité rigoureuses, selon la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections.

Cinq candidats se présentent pour ce scrutin, à savoir Amine Allouche du Mouvement de la société pour la paix, Habib Belaz du Rassemblement national démocratique, Omar Khetou du Front de libération nationale, Mohamed Brahim Bensafi du Parti du peuple et Reda Benmalek en tant que candidat indépendant.

A Mascara, six candidats participent aux élections partielles pour le renouvellement des membres du Conseil de la Nation, issus du Front de libération nationale, du Rassemblement national démocratique, du Mouvement de la société pour la paix, du Front El Moustakbel et un candidat indépendant. La délégation de l'Autorité nationale des élections dénombre 474 électeurs inscrits, parmi lesquels 43 membres de l'APW et 431 élus des 47 Assemblées populaires communales de la wilaya.

A Mostaganem, quatre candidats sont en lice, représentant le parti du Front de libération nationale, le Mouvement de la société pour la paix, le Mouvement national d'El Bina et le Front El Moustakbel, avec 585 électeurs inscrits.

A Relizane, treize candidats sont en lice pour un siège au Conseil de la Nation, sachant que le nombre des électeurs dans la wilaya est de 655, répartis entre l'APW et les 38 Assemblées populaires communales.

Dans la wilaya de Tiaret, quatorze candidats participent à l'élection, dont neuf issus de partis politiques et cinq indépendants. Le nombre d'électeurs dans cette wilaya est de 705, alors qu'à Saïda, six candidats sont en lice, tandis que le nombre des électeurs inscrits est de 291.

A Ain Témouchent, six candidats sont en lice pour ce renouvellement, avec un total de 447 électeurs inscrits, répartis sur 28 assemblées populaires communales et 39 élus à l'APW.

Dans la wilaya de Nâama, le nombre des électeurs inscrits s'élève à 217 et cinq candidats se présentent, dont quatre issus de partis politiques et un indépendant, alors que dans la wilaya de Tissemsilt, 369 électeurs sont inscrits pour choisir un candidat parmi huit, dont six candidats appartiennent à des partis politiques. A Sidi Bel Abbès, 783 électeurs sont inscrits dans deux bureaux de vote, sachant que neuf candidats participent à ce scrutin.

A Tlemcen, dix candidats se présentent, dont huit partis politiques et deux indépendants. Le nombre des électeurs inscrits dans cette wilaya est de 856. La délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de ces élections, avec l'ouverture de trois bureaux de vote à Tlemcen.

Dans la wilaya d'El Bayadh, quatre candidats se présentent pour ce scrutin, issus du Front de libération nationale, du Rassemblement national démocratique, du Mouvement national d'El Bina et du Mouvement de la société pour la paix. Il convient de noter que le nombre d'électeurs inscrits dans cette wilaya est de 341.