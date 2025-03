Dans le domaine de la médiation, largement dominé par les hommes, Mame Khady Diouf a su imposer sa légitimité dans le processus de paix en Casamance.

Cheffe de la mission du Centre pour le Dialogue Humanitaire en Casamance, celle qui a engrangé des expériences dans le domaine de la résolution des conflits sur le plan international est au coeur du processus de dialogue et des négociations pour la paix en Casamance.

Focus sur celle qui a mis en avant ses qualités, le professionnalisme, la patience, la persévérance, la discrétion et l'écoute, pour gagner la confiance des parties prenante dans le conflit en Casamance. En cette journée qui célèbre les femmes, Sud Quotidien met la lumière sur cette amazone au coeur du processus de dialogue et des négociations entre le l'Etat du Sénégal et le MFDC.

Dans une région en proie maintenant à des décennies de conflit armé, l'implication des femmes dans la recherche de la paix en Casamance a été toujours remarquée et remarquable. Mais, Mame Khady Diouf, la Cheffe de mission Centre pour le Développement Humanitaire Sénégal, symbolise aujourd'hui cette touche féminine dans la résolution de ce conflit.

Ce qui ne devrait certainement pas surprendre, compte-tenu du statut conféré au rôle des femmes dans la gestion des conflits en Casamance. Cette problématique de résolution du conflit en Casamance, Mame Khady Diouf en est bien consciente. Auparavant, elle avait passé six ans en tant que Cheffe de projet du Programme Afrique du Woodrow Wilson Center for Scholars à Washington DC. Dans ce cadre, Mme Diouf s'est concentrée sur les thématiques de gouvernance et de processus de paix dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment en République Démocratique du Congo, au Burundi et au Libéria.

D'un calme et d'un charisme distingués, Mme Mame Khady Diouf, qui a rejoint le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD) au Sénégal en 2014, est devenue Cheffe de mission de l'organisation dans le pays en novembre 2016. Depuis lors, elle dirige les actions de HD en tant que médiateur dans les négociations entre le gouvernement du Sénégal et le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC).

La communauté internationale lui faisant confiance, son implication dans le dialogue, les accords de paix signés et consolidés au niveau des factions rebelles, sans oublier les résultats obtenus et qui consolident le processus de paix, suscitent un satisfecit chez les observateurs du processus.

«JE RESTE FONCIEREMENT CONVAINCUE QUE TOUT CONFLIT SE REGLE AUTOUR D'UNE TABLE DE NEGOCIATION»

Dans le processus de dialogue entre les deux parties, « Mame », comme l'appellent les intimes, y va avec abnégation, bonne écoute, beaucoup d'attention portée aux préoccupations des factions et beaucoup de sagesse dans l'accompagnement. Son professionnalisme dans la gestion de ce dossier Casamance n'a d'égal que sa discrétion et sa sagesse dans l'accompagnement. Très peu d'interviews.

Elle est très discrète. Et ce ne sont que ceux qui sont proches de cette affaire qui connaissent son niveau d'implication. Si le qualificatif de « Monsieur Casamance » n'était pas « négativement » chargé, Mame Khady Diouf aurait bien pu porter cette casquette (ou plutôt « Madame Casamance »), tellement elle bénéficie d'un consensus des parties en conflit.

Contrairement d'ailleurs au « Monsieur Casamance » exclusivement nommé par une des parties prenantes (l'Etat du Sénégal), elle (Mame Khady Diouf) aurait bien mérité ce titre, elle n'est pas commise par l'Etat, c'est une professionnelle d'une structure internationale qui intervient dans les conflits et elle bénéficie de la confiance des parties impliquées, surtout du MFDC avec la faction de Diakaye, le front sud des ailes combattantes.

Impliquée dans presque tous les accords de dépôt d'armes et de consolidation, signés ces dernières années avec le mouvement indépendantiste, à Bissau, en Guinée-Bissau, Mame Khady a su montrer ses talents de négociateur et d'acteur serein. Et lorsqu'elle évoque son parcours dans ce domaine, c'est pour nous confier ces propos : « Le parcours n'a pas été simple, car le domaine de la médiation reste largement dominé par les hommes, et mes compétences ont parfois été remises en question.

Dans nos sociétés africaines, on entend souvent que les femmes ne sont pas censées parler de guerre. Mais, en instaurant la confiance et en travaillant directement avec les parties prenantes, j'ai su, au fil des années, démontrer ma légitimité dans le processus de paix. La patience, la persévérance, la discrétion et l'écoute active sont des qualités essentielles que je mets toujours en avant dans le cadre des négociations. Je reste foncièrement convaincue que tout conflit se règle autour d'une table de négociations », confie-t-elle.

«MADAME CASAMANCE» CONVAINCUE QUE LA NEGOCIATION RESTE LE SEUL VERITABLE LEVIER POUR PARVENIR A UNE PAIX JUSTE ET EQUILIBREE

Le dernier conclave tenu à Bissau, les 21 et 22 février 2025, réunissant une délégation de l'Etat du Sénégal, représentée par le Comité Ad Hoc pour la paix en Casamance, et une délégation du Comité provisoire des Ailes politiques et combattantes unifiées du MFDC qui s'inscrit, selon Madame Diouf, dans la continuité des échanges l'Etat du Sénégal et la faction de César Atoute Badiate le 04 août 2024 à Bissau, a abouti à la signature « d'une déclaration d'engagement mutuel portant accords sur les modalités du dépôt des armes ».

Il marque une étape clé dans ses efforts de médiations, souligne celle qui a effectué ses études élémentaires et secondaires au Sénégal avant de poursuivre son cursus universitaire aux États-Unis, où elle s'est spécialisée en relations internationales avec un focus sur la résolution des conflits en Afrique.

Même si le chemin de la négociation pour la paix définitive reste ardu et souvent parsemé d'embuches, nécessitant patience, persévérance et une écoute attentive, « Madame Casamance» est convaincue qu'il reste le seul véritable levier pour parvenir à une paix juste et équilibrée. L'histoire a démontré à maintes reprises que les confrontations armées, aussi prolongées soient-elles, finissent inévitablement autour une table de discussion.

Jeune, compétente, charismatique et discrète Mame Khady Diouf, la native de Dakar qui réunit une panoplie de qualités élogieuses, a fini de gagner la confiance de toutes les parties, marque de son empreinte sur un processus de paix en Casamance, aussi bien du côté de l'Etat du Sénégal que du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance et son professionnalisme est salué.

Aujourd'hui, ce processus qui aborde une dynamique rassurante, suscite espoir chez les populations du Sud. Et sa partition jouée dans cette recherche de la paix résonne aujourd'hui comme une belle symphonie qui fait danser partout les acteurs engagés dans le processus. Preuve que Mame Khady Diouf, juste la quarantaine, fait bouger les lignes dans cette résolution du conflit en Casamance.