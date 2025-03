Tunisie: L'ambassadrice de France au pays - Une visite dédiée à l'entrepreneuriat féminin et à l'égalité des genres dans le sud tunisien

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, a effectué une visite dans le sud de la Tunisie, en passant par les villes de Djerba, Zarzis, Medenine et Tataouine. Cette visite s'inscrit dans le cadre de son soutien à l'égalité entre les sexes et à l'entrepreneuriat féminin, un engagement que la France soutient activement à travers diverses initiatives locales.

Selon une vidéo publiée par l'ambassade de France, cette visite fait partie de la troisième édition de la série "Au cœur de la diplomatie de terrain", réalisée en collaboration avec l'Agence française de développement, la Fondation Expertise France - Afrique du Nord, ainsi que les programmes "Ivor" et "Générations Égalité".

Lors de son séjour, l'ambassadrice a visité plusieurs associations tunisiennes œuvrant en faveur de l'égalité des sexes et du soutien à l'entrepreneuriat féminin. Parmi ces structures, l'Organisation "Éducation pour l'emploi/Tunisie" a particulièrement retenu son attention. Fondée en 2012, cette organisation est membre d'un réseau international d'ONG présente dans 10 pays de la région MENA, œuvrant pour un avenir meilleur des jeunes, en particulier des jeunes femmes.

Houda Hran, directrice du bureau sud de l'organisation, a indiqué que depuis sa création, l'ONG a accompagné plus de 23 000 jeunes femmes tunisiennes, en les formant et en les orientant dans divers domaines, notamment la création d'entreprises, les projets écologiques, ainsi que l'insertion professionnelle.

"Grâce au soutien de l'Agence française de développement, nous avons pu accompagner plus de 28 start-ups dirigées par des femmes du sud tunisien, dans le cadre du projet 'Fast', financé par la France et mis en oeuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne, avec l'assistance d'Expertise France", a précisé Houda Hran.

Ariane Vellis, responsable du développement économique et directrice adjointe d'Expertise France/Tunisie, a souligné que l'Agence française soutient de nombreux projets en Tunisie, avec une attention particulière pour l'entrepreneuriat féminin. Le programme « Fast », qui soutient la création d'entreprises initiées par des femmes, en est un exemple clé de l'engagement français dans ce domaine.

De plus, l'ambassadrice Anne Guéguen a mis en lumière l'importance des projets soutenus par la France pour renforcer les droits des femmes et promouvoir l'égalité des sexes. "Le programme 'Ivor' soutient les femmes rurales en Tunisie, tandis que 'Générations Égalité' oeuvre pour la promotion de l'égalité de genre", a-t-elle rappelé, soulignant que la France finance environ 75 % des projets ayant pour objectif l'égalité des sexes dans le cadre de sa politique d'investissement solidaire et durable.