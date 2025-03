Tunisie: 36 ans de dévouement pour Fatma Mehouachi, première femme commerçante du marché municipal de Siliana

Fatma Mehouachi, âgée de 60 ans, est une figure emblématique du marché municipal de Siliana. Première femme commerçante dans ce marché, elle a su imposer son talent et sa détermination dans un secteur longtemps dominé par les hommes. Depuis plus de trois décennies (36 ans), elle s'engage chaque jour à offrir les meilleurs produits aux habitants de sa région, tout en surmontant les défis liés à un environnement commercial difficile.

Dès les premières heures de l'aube, Fatma Mehouachi se rend au marché de gros de Tunis. Dans une quête incessante des meilleurs produits, elle parcourt les allées pendant plus de trois heures à la recherche de fruits et légumes de qualité. Une fois son camion chargé, elle retourne sur son lieu de travail, où elle commence à organiser ses marchandises avec une minutie remarquable. Chaque fruit, chaque légume est disposé avec soin, et les prix sont affichés de manière claire et transparente.

"Ce n'est pas juste un commerce, c'est un engagement. Chaque jour est une nouvelle occasion de prouver que la femme peut réussir dans tous les domaines", explique Fatma, toujours avec un sourire qui masque à peine la fatigue de son travail.

Son parcours n'a pas été sans obstacles. En tant que femme dans un secteur largement dominé par les hommes, Fatma a dû faire preuve de résilience et de persévérance. Cependant, son éthique de travail irréprochable et son approche chaleureuse envers ses clients lui ont permis de se faire une place respectée. "Je n'ai jamais rencontré de refus ou d'opposition. Les autres commerçants m'ont toujours soutenue et accueillie à bras ouverts", raconte-t-elle. Sa réputation s'est rapidement étendue au-delà de sa ville, et elle est aujourd'hui une figure incontournable du marché municipal de Siliana.

Tout en jonglant avec ses tâches de commerçante, Fatma trouve le temps de s'occuper de sa mère et de ses petits-enfants, incarnant le rôle d'une grand-mère dévouée et d'une femme de famille accomplie. Elle est également présidente de la chambre régionale des commerçants de fruits et légumes, un poste qu'elle occupe avec la même rigueur et le même sens du service public qu'elle met dans son activité quotidienne.

Cependant, comme tout commerçant, elle fait face à plusieurs défis. L'un des plus grands étant la concurrence du commerce informel qui envahit les rues environnantes, rendant difficile la rentabilité de son activité. "La hausse des prix et la disponibilité limitée de certains produits sont des défis de taille, et l'augmentation du commerce informel complique encore la situation", précise Fatma à l'agence Tap. Elle appelle les autorités compétentes à prendre des mesures pour organiser le secteur et soutenir les commerçants légaux.

Malgré ces obstacles, Fatma continue d'avancer avec détermination, prête à surmonter les difficultés avec un esprit positif et une énergie inébranlable. "La femme respectée est respectée de tous", affirme-t-elle, citant un proverbe qui résume parfaitement sa philosophie de vie.

Aujourd'hui, Fatma Mehouachi est une inspiration pour de nombreuses femmes tunisiennes, prouvant qu'avec travail, persévérance et passion, il est possible de s'imposer dans n'importe quel domaine, même les plus inattendus.