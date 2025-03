Tunisie: Accord sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre le pays et l'Italie - En attente de validation parlementaire

L'ambassade de Tunisie à Rome a annoncé que l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire en vue de leur échange entre la Tunisie et l'Italie, signé le 16 janvier 2025, a été transmis aux deux institutions législatives tunisienne et italienne pour approbation. Cette démarche fait suite à des interrogations de la communauté tunisienne en Italie concernant les délais de mise en oeuvre de cet accord.

Dans un communiqué publié ce dimanche 09 mars 2025, l'ambassade a précisé que les deux parlements, tunisien et italien, suivent des procédures internes bien définies pour soumettre les accords internationaux à leurs sessions publiques, ce qui explique le temps nécessaire pour leur validation.

L'ambassade a également rappelé que l'accord de 2004, signé entre la Tunisie et l'Italie dans le même objectif, demeure en vigueur et s'applique à tous les permis de conduire délivrés avant octobre 2023. Elle a assuré qu'elle suivait de près l'évolution de ce dossier et que la communauté tunisienne en Italie serait informée de toute nouvelle avancée en temps voulu.

Il convient de rappeler que le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et son homologue italien, Antonio Tajani, ont signé cet accord à Rome le 16 janvier 2025, lors d'une session de travail visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Italie.