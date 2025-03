Soudan: L'UNESCO vise à améliorer les opportunités d'emploi pour les jeunes au pays grâce à l'Enseignement Technique et à la Formation Professionnelle(TVET)

Port Soudan — L'UNESCO a lancé dimanche soir à son siège à Port Soudan un programme visant à améliorer les opportunités d'emploi pour les jeunes du Soudan à travers l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP-TVET) dans les États de Kassala et de la Mer Rouge.

Dans ce contexte, le pays reçoit ces jours-ci la visite de la Directrice régionale de l'UNESCO pour l'Egypte et le Soudan et Représentante de l'UNESCO auprès de la Ligue des Etats arabes, Mme Nuria Sanz.

Mme. Nuria a déclaré dans une déclaration à (SUNA) lors de la cérémonie d'inauguration que la visite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet visant à créer des opportunités pour les jeunes au Soudan, notant que le projet a été mis en place à l'École industrielle de Port Soudan dans quatre nouveaux cours, dont la pêche et l'électricité à haute tension.

Elle a évoqué sa visite à l'école industrielle et sa rencontre avec le directeur de l'enseignement technique. Elle a également visité le camp de personnes déplacées à l'intérieur de l'école industrielle, qui est l'un des plus grands camps d'hébergement, car il abrite plus de quatre mille personnes déplacées.

La visite comprenait le ministère de l'Éducation de l'État de la Mer Rouge, indiquant qu'elle a discuté des détails de l'éducation inclusive pour les personnes handicapées et de l'alphabétisation des adultes. Elle a également rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, où le ministère a demandé un soutien pour la recherche.

Elle a souligné l'intérêt de l'organisation pour l'éducation, en plus de son intérêt pour les médias, pour jeter la lumière sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes au Soudan, appelant à davantage de coopération avec l'UNESCO, notant que l'organisation est ouverte et disponible pour le développement, et a déclaré que l'organisation cible les associations de jeunesse culturelles et professionnelles.