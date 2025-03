Afrique de l'Est: Le président du Conseil de souveraineté passe un appel téléphonique au président de la République du Soudan du Sud

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a eu dimanche un appel téléphonique avec le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit.

Au cours de l'appel, ils ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les renforcer, en plus d'un certain nombre de questions d'intérêt commun.

Au cours de l'appel, le président du Conseil de souveraineté a été rassuré sur la situation générale au Soudan du Sud suite aux événements qu'il a récemment témoigné. Soulignant la volonté du gouvernement soudanais de maintenir la sécurité et la stabilité au Soudan du Sud.

Le président du Conseil de souveraineté a souligné que la stabilité et la sécurité dans l'État du Sud se reflètent positivement sur la situation générale au Soudan, et a déclaré : « La sécurité et la stabilité du Soudan font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité de l'État du Soudan du Sud. »

De son côté, le Président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au Président du Conseil de Souveraineté, soulignant son engagement à oeuvrer pour renforcer la coopération conjointe entre les deux pays, notant la volonté du Gouvernement du Soudan du Sud d'établir la sécurité et la stabilité et de ramener la situation sécuritaire à la normale dans son pays.