Afrique: L'Afrique du Sud valide son billet pour le tour suivant des éliminatoires du CHAN 2025

L'Afrique du Sud a décroché sa qualification pour le prochain tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 (CHAN) grâce à une victoire éclatante 3-1 face à l'Égypte au Caire, s'imposant ainsi sur l'ensemble des deux manches (4-2) dimanche soir.

Les Bafana Bafana ont livré une prestation de haut vol lors de cette manche retour, surclassant les Pharaons devant leur public. Portés par des réalisations de Neo Maema, Yandisa Mfolozi et Luthuli, les Sud-Africains ont pris le dessus avec autorité, tandis que les Égyptiens peinaient à rivaliser en intensité.

Dès l'entame, l'Afrique du Sud s'est installée dans le camp adverse, imposant son rythme et son pressing. À la 15e minute, Neo Maema a ouvert le score d'une frappe imparable, faisant taire le stade. Dix minutes plus tard, Yandisa Mfolozi a doublé la mise (26e), plongeant les Pharaons dans une situation délicate. Ces derniers ont cependant réagi avant la pause en réduisant l'écart, relançant brièvement l'espoir d'une remontée.

Mais cet élan fut rapidement éteint : dès la 50e minute, Luthuli a transformé un penalty, rétablissant l'écart de deux buts et scellant pratiquement le sort de la rencontre. Les Bafana Bafana ont ensuite parfaitement maîtrisé la fin de match, annihilant les velléités offensives des Égyptiens et gérant leur avantage avec maturité.

Après un match aller soldé sur un nul (1-1), cette démonstration de force à l'extérieur permet à l'Afrique du Sud d'obtenir une qualification méritée, tandis que l'Égypte voit son aventure s'arrêter prématurément.

Le Gabon chute aux tirs au but face à la Gambie

Le Gabon, quant à lui, a vu ses espoirs d'accéder au tour suivant s'envoler après une cruelle élimination aux tirs au but contre la Gambie, à l'issue d'un match retour sans but à Libreville samedi. Malgré une nette domination et de nombreuses opportunités manquées, les Panthères ont péché dans la finition, un manque d'efficacité qui leur a été fatal.

Le tournant du match est intervenu à la 78e minute, lorsque Samson Mbingui a eu l'opportunité d'offrir la qualification à son équipe sur penalty. Mais son tir manqué a laissé les Scorpions en vie.

Le score restant figé à 0-0 après le temps réglementaire, la décision s'est jouée lors de la séance des tirs au but, où les Gambiens ont fait preuve d'un sang-froid exemplaire. Tous leurs tireurs ont transformé leurs tentatives, tandis que Nasta Oyono a envoyé la sienne hors cadre, scellant l'élimination du Gabon.

Le Malawi poursuit son parcours

Dans une autre confrontation, le Malawi a validé son ticket pour le tour suivant grâce à un succès convaincant 2-0 à domicile contre les Comores, concluant une qualification sans appel (4-0 sur l'ensemble des deux manches).

Wongani Lungu a débloqué la situation dès la 50e minute, avant que Binwell Katinji ne scelle définitivement le sort du match à l'heure de jeu.

La dernière phase des éliminatoires en mai

Le dernier tour des qualifications se disputera en mai, avec les matches aller prévus entre le 2 et le 4 mai, tandis que les rencontres retour se joueront les 10 et 11 mai. La phase finale du CHAN 2025 se tiendra en août et sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Résultats des matches aller :

Gambie 0-0 Gabon (28 février 2025)

Comores 0-2 Malawi (2 mars 2025)

Afrique du Sud 1-1 Égypte (2 mars 2025)

Résultats des matches retour :

Malawi 2-0 Comores - 8 mars 2025 (Malawi qualifié, 4-0 cumulé)

Gabon 0-0 Gambie - 8 mars 2025 (Gambie qualifiée aux tirs au but)

Égypte 1-3 Afrique du Sud - 9 mars 2025 (Afrique du Sud qualifiée, 4-2 cumulé