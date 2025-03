Afrique: Match de Gala - La Team des Héros affrontera Madagascar All Stars, ce 26 mars

Après des succès retentissants en Guinée Conakry, au Maroc et en République Démocratique du Congo, la Team des Héros pose ses valises à Madagascar pour un événement d'envergure : « Alefa Madagascar 2025 ».

Organisé en collaboration avec YAS Madagascar, Soka Club, Vivo Energy Madagascar et soutenu par le ministère des Sports et de la Jeunesse de Madagascar, cet événement se veut être un véritable catalyseur de changement. Son objectif est de mobiliser la jeunesse, célébrer les richesses malgaches et promouvoir la diversité à travers le sport. Le point culminant de l'événement sera un Match de Gala le mercredi 26 mars 2025 au Stade Barea Mahamasina. L'événement s'articule autour de deux moments phares : des actions solidaires et un match de gala mettant en scène des légendes du football face à des talents locaux.

Actions solidaires

Des joueurs de la Team des Héros se rendront dans une école primaire pour échanger avec les élèves sur l'importance de l'éducation, un aspect essentiel du parcours des sportifs de haut niveau. Ce sera également l'occasion de sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport, avec des ateliers de prise de parole en public et des échanges sur la confiance en soi. Des joueurs de la Team des Héros, de Madagascar All Stars et des jeunes d'un quartier populaire se rencontreront lors d'un match d'entraînement. En collaboration avec le Père Pedro, un atelier sera organisé pour promouvoir le football féminin comme vecteur d'émancipation et de solidarité. Plusieurs projets d'infrastructures seront lancés, dont la construction d'un terrain de football et de vestiaires au CEG Ambohipo.

Match de gala

Le moment fort sera un match de gala opposant la Team des Héros à Madagascar All Stars. L'équipe des Héros, composée de grandes figures du football mondial, affronte les anciens cadres des Barea et des talents locaux. La Team des Héros réunit des légendes du football mondial, dont Robert Pirès, Christian Karembeu (champions du Monde 1998), Alain Giresse, El-Hadji Diouf (double Ballon d'Or africain) et Sidney Govou, ainsi que d'autres personnalités telles que l'humoriste Amine Radi, le champion de MMA Cyril Gagne, le rugbyman Yoann Huget et l'influenceur Tony Czech. Madagascar All Stars, quant à elle, réunira des anciens cadres des Barea tels que Bapasy, Faneva Ima, Voavy Paulin et Abel Anicet, ainsi que des talents locaux comme la joueuse des Ankoay, Muriel Hajanirina. L'équipe sera également renforcée par des artistes malgaches comme Shyn et Ceasar.