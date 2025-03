Madagascar: Journée Mondiale de la Femme à Ambohibao Sud - Une fête sous la pluie, marquée par la solidarité et le développement

Malgré une pluie persistante, la commune d'Ambohibao Sud a célébré avec éclat la Journée Mondiale de la Femme, le 8 mars 2025, dans une ambiance festive et empreinte de solidarité. Cette journée, placée sous le thème « Vehivavy vanona sy vonona amin'ny fampandrosoana » (Femmes modèles et prêtes pour le développement), a mobilisé les habitants de la commune autour d'un programme riche en activités et en messages forts.

Les célébrations ont débuté par un carnaval coloré, bravant les intempéries, qui a parcouru les rues jusqu'au siège de la commune. Cet élan festif a été suivi par des bénédictions et des discours d'ouverture, soulignant l'importance de cette journée dédiée à la reconnaissance des femmes et de leur rôle clé dans le développement communautaire. Maminiaina Rasoambolanoro, épouse du maire de la commune, a marqué les esprits par des gestes symboliques mais significatifs.

Elle a distribué des bonbons aux enfants présents, ainsi que des matériels essentiels aux femmes participantes, un acte salué par les habitants comme une marque de soutien et d'encouragement. La journée a été ponctuée par une série d'activités variées, mêlant tradition et modernité. Parmi les moments forts, le « Vako-drazana », une performance musicale traditionnelle, a enchanté l'assistance. Des danses, des lectures de poèmes et même un match de football féminin ont également animé la célébration.

« Nous invitons chacun à soutenir ces femmes, car ce sont des femmes qui aiment le développement et sont prêtes à se développer. Il est essentiel de les accompagner afin qu'elles puissent avancer encore davantage » a lancé Justin Andriambola Rasamiarisoa, maire de la commune. La pluie n'a pas entamé la ferveur des participants, qui ont démontré que la volonté de rendre hommage aux femmes et de promouvoir leur rôle dans le développement peut surmonter tous les obstacles.