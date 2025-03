Sénégal: Maïmouna Dieye, ministre de la famille et des solidarités - 'Le 8 mars est une journée d'évaluation et de mobilisation pour les droits des femmes'

La commémoration du 8 mars doit être consacrée à l'évaluation des acquis et à l'indentification des défis relatifs à la situation des droits des femmes, en même temps qu'elle constitue "une journée de mobilisation et d'action pour la promotion et la protection" desdits droits, a soutenu la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

"C'est un grand jour pour les femmes, parce qu'il est consacré à l'évaluation des acquis, des progrès et des défis sur la situation de nos droits et c'est aussi une journée de mobilisation et d'action pour la promotion et la protection de ces droits", a-t-elle déclaré, selon l'APS.

La ministre de la Famille s'exprimait lors de la cérémonie officielle de la Journée internationale des droits de la femme, organisée sous l'égide de son département, en présence de plusieurs de ses homologues dont la ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf. Les ministres Khady Diène Gaye (Culture, Sports et Jeunesse), Alioune Dione (Microfinance et Economie solidaire), ont également pris part à cette cérémonie, de même que le secrétaire d'Etat à la Culture, Bakary Sarr, et le haut représentant du chef de l'Etat, Aminata Touré.

Selon Maïmouna Dièye, la Journée internationale des droits des femmes "sert à renforcer l'engagement collectif en faveur des droits des femmes, mesurer les progrès réalisés et identifier les défis qui persistent et d'y apporter des réponses concrètes". La ministre de la Famille et des Solidarités note que sous ce rapport, au-delà de l'aspect "commémoration festive", cette manifestation se veut "un appel à l'action".

Maïmouna Dièye est revenue sur la Semaine nationale de la femme lors de laquelle, les services de son département ont effectué une tournée dans les huit pôles territoriaux qui a permis de dresser un état des lieux et de faire des recommandations pour une meilleure protection des droits des femmes. Elle estime qu'au-delà des constats faits dans ce cadre, il faut travailler à "identifier des perspectives claires et des engagements concrets".

"Il faut redoubler d'efforts et développer des stratégies adaptées pour réaliser les ambitions de l'État du Sénégal en matière d'autonomisation économique des femmes, d'égalité des sexes et de promotion des droits des femmes à l'horizon 2050", a lancé la ministre.

Maïmouna Dièye se dit "optimiste que les recommandations issues des différentes réflexions menées sur le thème et les défis ainsi que la sensibilisation faite durant ces sept jours [de la Semaine nationale de la femme], permettront d'aboutir à des orientations opérationnelles pour garantir l'implication effective des femmes dans les politiques publiques sous-tendues par la Stratégie nationale de développement".