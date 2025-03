Algérie: Renouvellement des membres du CN - Le scrutin se déroule dans de bonnes conditions dans les wilayas du Centre

BLIDA -Le scrutin pour le renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation, lancé dimanche dans les wilayas du Centre du pays, se déroule dans de bonnes conditions organisationnelles, marquées par la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour ce faire, ont constaté les journalistes de l'APS.

L'enjeu de ces élections qui se déroulent au niveau des sièges des Assemblées populaires des wilayas (APW) du Centre, sous la supervision de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), est de pourvoir un siège par wilaya à la Chambre haute du Parlement.

A Blida, cette opération concerne 522 membres des Assemblées élues de la wilaya (APC /APW), appelés à choisir un élu parmi 13 candidats à ce scrutin.

Les candidats relèvent de cinq partis politiques, le Front de libération nationale (FLN), le Mouvement de la société pour la paix (MSP), le mouvement El Islah, le Mouvement El-Bina et le Front El Moustakbal, en plus de 8 candidats indépendants.

Dans la wilaya de Chlef, 670 élus de l'APW et des APC vont choisir un parmi six candidats à la Chambre haute du Parlement.

Les six candidats représentant cinq partis, le FLN, le Rassemblement national démocratique (RND), le MSP, le parti du peuple et Tajamou Amel El Djazair (TAJ), en plus d'un candidat indépendant.

A Djelfa, ils sont 677 électeurs à choisir un élu parmi sept candidats à ce scrutin.

A Tipasa, neuf candidats issus notamment du RND, du FLN, du Front el Moustakbal et du mouvement El- Bina, se présentent à ces élections qui concernent 499 électeurs.

A Ain Defla, sept candidats se sont présentés à ce scrutin, qui se déroule dans de bonnes conditions, selon le coordinateur local de l'ANIE, Mohamed Tikialine.

Les candidats relèvent de trois partis, le RND, le MSP et le FLN, en plus de 4 candidats de listes indépendantes, "El-Amra pour le Renouveau", "Ittihad Bathia", "Rassemblement El Ahrar" et "Takatul El Ahrar".

Dans cette wilaya, 631 électeurs, dont 588 élus des APC et 43 élus de l'APW, sont concernés par ces élections.

De bonnes conditions organisationnelles marquent également ce scrutin à Boumerdes, où 14 candidats, dont neuf (9) indépendants, se disputent l'unique siège à la chambre haute du parlement. Le corps électoral étant estimé à 585 électeurs.

A Bouira, neuf (9) candidats, dont deux sont issus du FLN, un du Front El Moustakbal, un autre du Front des forces socialistes (FFS), et trois indépendants se sont présentés à ces élections. Le scrutin a vu la participation de 722 votants issus des APC et de l'APW de Bouira, selon les chiffres communiqués par l'ANIE.

A Bejaia, six (6) candidats, dont trois issus de partis politiques (FFS, FLN, et RND) et trois autres de la mouvance des élus indépendants sont entrés, en lice pour pourvoir un siège au sein du Conseil de la nation.

Le scrutin, organisées au siège de l'APW de Bejaia, est marqué par l'ouverture de trois bureaux de vote, encadrés chacun par un magistrat, des assesseurs et des représentants des candidats, a-t-on constaté. Pour se faire, il est attendu, l'accueil de 839 élus, dont 796 édiles communaux et 43 autres, issus de l'APW.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, deux candidats, dont un issu du FFS et l'autre indépendant, sont en lice pour ces élections qui se déroulent dans de bonnes conditions. Le corps électoral quant à lui, se compose de 1095 élus, appelés à exprimer leur voix dans trois bureaux de vote.

A Médéa, la délégation locale de l'ANIE a souligné les bonnes conditions de déroulement de ce scrutin mettant en lice neuf (9) candidats, parmi lesquels un seul sera élu par 973 électeurs. Trois bureaux de vote sont ouverts pour ce faire.