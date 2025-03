Algérie: Mascara - La mosquée Mustapha-Bentouhami, un édifice religieux chargé d'histoire

Mascara — La mosquée Mustapha-Bentouhami, située au coeur de la ville de Mascara, est un édifice religieux chargé d'histoire.

Edifiée par le bey de l'Ouest, Hadj Othman Ben Ibrahim, en 1747, elle est l'une des plus anciennes mosquées de la wilaya de Mascara, en particulier à l'époque moderne. Elle a bénéficié d'une attention particulière de la part des beys du beylicat de l'Ouest tout au long de la période ottomane, selon la direction de la Culture et des Arts.

Le bey Mohamed Ben Othmane El-Kebir a procédé à la rénovation et à l'extension de la mosquée, en y apportant l'eau et en construisant cinq bassins pour les ablutions, tout en remplaçant son minbar. Ce monument historique et religieux a également connu une extension du côté sud de sa façade principale (l'entrée actuelle de la mosquée) en 1973, et dont l'inauguration a été effectuée par le défunt président Houari Boumediene.

Après cette extension, la mosquée a pris une forme rectangulaire, alors que son plan initial était carré. Les arcs sont disposés à la fois horizontalement et verticalement sur l'édifice, lequel est soutenu par 56 colonnes cylindriques doubles, portant des arcs brisés disposés de manière à la fois verticale et horizontale, selon la même source.

La mosquée comprend un mihrab hexagonal encadré par deux colonnes cylindriques, ainsi que deux niches et un minaret de forme carrée à caractère maghrébin. La même direction a indiqué que ce monument religieux historique a été inscrit sur la liste du patrimoine matériel national.

Afin de préserver et de restaurer ce site, la direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Mascara a, récemment, adressé une demande au ministère de tutelle pour un financement destiné à réaliser des opérations de restauration et d'aménagement, en respectant les normes et conditions qui préservent le caractère historique de cet édifice religieux, selon la même source.

Une activité religieuse et intellectuelle ininterrompue

Également appelé depuis la période ottomane la "grande mosquée", ce lieu de culte est considéré comme l'un des plus importants de la wilaya, en raison des nombreuses activités religieuses et intellectuelles qui y sont organisées tout au long de l'année, a souligné à l'APS le directeur des Affaires Religieuses et des Wakfs, Ali Zenadra.

Des veillées coraniques et des colloques y sont régulièrement organisés, animés par des imams des mosquées de la wilaya et des cheikhs des zaouïas de la région, en plus de cours religieux quotidiens traitant de divers sujets liés à la prédication, l'orientation religieuse et à la prévention des différents fléaux sociaux.

De son côté, le chercheur et érudit de la région de Mascara et spécialiste de l'architecture islamique de la wilaya, l'imam et professeur Salah-Eddine Bennaoum, a indiqué que, malgré les restrictions imposées par le colonisateur français sur les activités religieuses et intellectuelles de la mosquée Mustapha-Bentouhami, celle-ci est restée résiliente et a continué à remplir sa mission religieuse et civilisationnelle.

Il a indiqué que cette mosquée est associée au nom du Cheikh Mustapha Bentouhami de Mascara, qui fut un compagnon de l'Emir Abdelkader dans sa lutte contre l'armée coloniale française, durant la période de 1832 à 1847. M. Bennaoum a encouragé les chercheurs des universités du pays à accorder un intérêt scientifique à l'apport religieux et civilisationnel de ce monument.

A l'occasion du mois sacré de ramadhan, la mosquée Mustapha-Bentouhami accueille plusieurs activités religieuses, dont des cours quotidiens sur les vertus du jeûne et la mise en lumière des événements importants ayant marqué ce mois sacré, tels que les batailles de Badr et d'Ouhoud, en plus de la lecture collective du Saint Coran, avant la prière de Tarawih, selon le directeur des affaires religieuses et des wakfs.

Durant ce mois de jeûne, des concours de mémorisation et de récitation du Coran, ainsi que de "tafssir" de ses versets et de la mémorisation des hadiths du Prophète (QSSSL), sont également organisés, avec la participation des élèves des écoles d'enseignement coranique de la ville de Mascara, ainsi que des jeunes récitants du saint Coran.