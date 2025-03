Algérie: 14e Festival culturel national des Aïssaoua à Mila - 12 wilayas au rendez-vous

Mila — La 14ème édition du Festival culturel national des Aïssaoua, ouverte dans la soirée de samedi à la maison de la culture Moubarak El Mili de Mila, réunit des troupes spécialisées et des associations venues de 12 wilayas du pays.

La cérémonie d'ouverture de cette édition, placée sous le thème "L'art des Aïssaoua entre la nécessité de la transcription et l'impératif de la localisation", présidée par les autorités locales en présence d'un public nombreux et de chouyoukh de plusieurs zaouïas, a été marquée par des chants religieux exécutés par l'association "Aïssaouia Rachidia" de Constantine et la troupe "Benoutat Kassentina".

Le commissaire du Festival, Boukhmis Boubliaa, a indiqué, dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'ouverture, que les 14 troupes et les associations sélectionnées pour célébrer cette 14ème édition "mettront en valeur les caractéristiques de l'art des Aïssaoua dans les différentes régions du pays".

Rappelant que les caractéristiques de ce patrimoine "se reflètent aussi dans les textes déclamés dans les chants que dans les instruments de musique utilisés", M. Boubliaa a également fait savoir que deux prix ont été introduits dans cette édition, à savoir ceux du "Meilleur spectacle" et du "Meilleur texte".

De son côté, le wali de Mila, Mustapha Koreich, a déclaré que cette manifestation annuelle est "dédiée à un patrimoine artistique algérien ancien toujours à la hauteur du goût et des attentes du public qui s'y intéresse".

Le public présent lors de la première soirée a remarquablement interagi avec les artistes, "démontrant son intérêt pour cet art qui fait partie du patrimoine local de Mila et de plusieurs wilayas du pays", dira un membre de l'assistance, Salim Mechri.

La 14ème édition de cette manifestation culturelle, qui se poursuivra jusqu'au 11 mars, donnera lieu à des soirées artistiques, dans la ville de Mila et dans plusieurs communes de la wilaya, ainsi qu'à des conférences autour du thème "Codification et localisation du patrimoine des Aïssaoua" et à des expositions dédiées au patrimoine Aïssaoua.