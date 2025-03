Algérie: Le pays célèbre le 50e anniversaire de l'établissement de ses relations diplomatiques avec le Portugal

ALGER — L'Algérie a célébré le cinquantième anniversaire de l'établissement de ses relations diplomatiques avec le Portugal ainsi que le vingtième anniversaire de la signature du Traité de bon voisinage, indique dimanche, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

L'Algérie a rappelé, à cette occasion, "la profondeur des relations liant les deux pays et peuples algérien et portugais, enracinées à travers l'histoire", selon le communiqué.

La célébration de ces deux événements importants intervient "à un moment où les relations entre les deux pays connaissent un développement significatif dans divers domaines, notamment à la lumière de la récente visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en République portugaise en mai 2023, qui a abouti à des résultats encourageants au service des intérêts des deux peuples amis algérien et portugais", ajoute la même source, précisant que "cette visite vient couronner un parcours riche en échanges au plus haut niveau entre les deux pays".

A cette occasion, l'Algérie a réaffirmé "sa volonté de poursuivre le travail avec la partie portugaise afin de hisser les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays à des niveaux supérieurs, mais aussi d'intensifier la coordination et la concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, à même de renforcer le respect de la légalité internationale, du droit international, et de la Charte des Nations unies, et de servir les questions de paix et de sécurité dans le monde", a conclu le communiqué.