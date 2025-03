Madagascar: Soja-B et Diojay - Entre live et commémoration

Ils ont maintenu la tradition ! Ayant participé aux quatre éditions de Hetsika sy Hevitra, Soja-Be et Diojay ont continué le mouvement. Mais, cette fois-ci, ce sera à leur manière. Le samedi 29 mars prochain, le rappeur et le platiniste livreront un live au No Comment Bar Isoraka à partir de 20 heures.

Le choix de la date est primordial pour ces artistes engagés. Elle marque le 78ème anniversaire de l'insurrection malgache en 1947 contre les colonisateurs. Donc, ces leaders d'opinion commémoreront à travers leurs morceaux imbibés de nationalisme l'événement tragique qui a causé une centaine de milliers de morts. Effectivement, les opus de ces deux hommes, notamment Mpanazary, Feo divers et Diska Jokera, retentissent dans les quatre murs de No Comment Bar.

En fait, ces oeuvres relatent en quelque sorte la stagnation de la vie quotidienne des Malgaches. Elles sous-entendent que l'histoire du pays tourne autour d'un cercle vicieux, un éternel recommencement. D'autre part, l'initiative incite le public à se souvenir la souffrance endurée par les ancêtres pour que leurs descendants soient libérés du joug colonial. Malheureusement, jusqu'ici cette liberté ne semble pas acquise. Gangrenés par la pauvreté, soumis par la dictature déguisée, les compatriotes demeurent toujours enchaînés.

Ainsi, entre cérémonie de souvenir et séance musicale, ce live sera non seulement un rendez-vous pour les adeptes du rap conscient, mais aiguillonne également leur esprit. Sûrement, des poings levés et des briquets allumés décoreront la salle de concert !