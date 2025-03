Madagascar: Projet FIER - Renforcement des engagements pour une énergie durable

La première réunion du Comité de pilotage du projet Financement intégré des énergies durables (FIER), s'est tenue vendredi dernier à Mahajanga. Il s'agit d'une initiative clé portée par le Système des Nations Unies à Madagascar. Ce projet ambitieux, mis en oeuvre par le PNUD, l'UNCDF et l'ONUDI, bénéficie du soutien financier du Joint SDG Fund, avec un budget total avoisinant 8,7 millions de dollars, impliquant la collaboration entre le Système des Nations Unies à Madagascar et le Gouvernement.

En présence du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, et de représentants du ministère de l'Économie et des Finances, cette rencontre à Mahajanga a permis d'évaluer l'avancement du projet, d'identifier les principaux défis et d'adopter des orientations stratégiques. L'enjeu est de taille : accélérer la transition énergétique et garantir à tous les Malgaches un accès à une électricité propre et abordable.

Système financier intégré

Selon les explications, l'initiative repose sur un modèle de financement innovant, articulé autour d'un Fonds souverain malgache destiné à soutenir des projets structurants, et d'un mécanisme de Derisking facility, qui vise à cofinancer des initiatives privées en l'énergie renouvelable. Un incubateur spécialisé accompagnera également les porteurs de projets, renforçant ainsi le développement d'un écosystème énergétique durable. En impliquant des institutions gouvernementales de premier plan, la Présidence de la République et plusieurs ministères stratégiques, le projet FIER illustre une volonté forte de faire de l'énergie durable un levier de développement économique et social à Madagascar.