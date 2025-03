Madagascar: D'Antohomadinika à Anosizato - Deux bandits dangereux abattus par la police ce week-end

Deux criminels, particulièrement dangereux, ont été neutralisés par les forces de l'ordre dans la capitale lors d'opérations menées ce week-end. Connus pour leurs multiples délits, ces individus étaient activement recherchés par la police.

Un bandit impliqué dans l'attaque du Cosmos à Andranomena abattu. Vendredi soir, vers 22 heures, un criminel notoire a été tué lors d'une intervention policière à Antohomadinika. L'opération, baptisée « Bemidina », a été menée conjointement par la Compagnie Urbaine d'Intervention (CUI) et l'Unité d'Intervention Rapide (UIR). Armé d'un pistolet automatique, le suspect a tenté de s'enfuir lors de l'intervention des forces de l'ordre. S'est ensuivie une poursuite au cours de laquelle il a été abattu. Sa complice, une femme qui l'accompagnait, a réussi à prendre la fuite. Elle est actuellement activement recherchée par les autorités. Ce criminel n'était pas un inconnu de la justice. Il avait déjà été incarcéré dans les prisons de Tsiafahy et Antanimora, notamment pour des affaires de trafic de stupéfiants de haute intensité.

« Rasolo Be Feo », tué par la police à Anosizato

Les autorités avaient reçu plusieurs plaintes concernant « Rasolo Be Feo », un malfaiteur redouté qui sévissait principalement dans les quartiers d'Anosibe et Anosizato. Son groupe était impliqué dans de nombreux vols et agressions à main armée. Face à cette menace, les agents du SAG ont lancé une opération de surveillance et d'infiltration pour mettre la main sur lui et son réseau. L'intervention a eu lieu alors que le groupe préparait une nouvelle attaque. Pris sur le fait, ils ont tenté de s'enfuir. Mais Rasolo Be Feo, leur chef, a opposé une résistance armée, forçant la police à riposter. Il a été mortellement touché lors de l'affrontement. Ses complices, eux, ont réussi à prendre la fuite et sont actuellement traqués par les forces de l'ordre. Toute information pouvant aider à l'arrestation des fugitifs est encouragée et peut être signalée aux forces de l'ordre.