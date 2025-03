Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Les civils et les infrastructures médicales et éducatives ciblées, selon l'ONU

Dans l'est de la République démocratique du Congo, le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha), a fait un point de situation, samedi 10 mars. L'agence onusienne fait état ces deux dernières semaines de violences « ciblées contre les civils, les infrastructures médicales et éducatives », avec des conséquences sur des dizaines de milliers d'habitants.

Dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, ce sont près de 50 000 enfants qui ont vu leur scolarité interrompue, selon l'agence onusienne. Sur le plan sanitaire, plus de 22 000 habitants de la zone sont privés d'accès aux soins médicaux après l'explosion d'une bombe contre un bâtiment d'un centre de santé à Alimbongo, lors de dernière semaine de février. Dans le territoire de Walikale, un groupe armé a pillé celui de Rusamambu et endommagé la structure par des tirs. C'était, selon Ocha, le seul centre accessible pour plus de 11 000 personnes.

À Goma, entre le 1er et le 3 mars, plusieurs centres hospitaliers ont été attaqués, marquant, selon l'ONU, une « escalade de violence contre les structures médicales et le personnel de santé ». Plus globalement, selon le rapport, « la situation sécuritaire dans la ville reste préoccupante » avec beaucoup d'actes criminels, braquages, vols et agressions.

L'aéroport de Goma est toujours fermé, obligeant les humanitaires à utiliser d'autres itinéraires pour faire venir du matériel, via la Tanzanie et le Rwanda. Mais selon Ocha, des retards à la douane bloquent des cargaisons. Tandis que la fermeture des banques et des institutions de microfinance paralyse la distribution de l'aide d'urgence par transfert monétaire.

▶ Au Burundi, les humanitaires appellent la communauté internationale à se mobiliser. Le pays a vu en moins d'un mois plus de 60 000 réfugiés congolais arriver sur son sol. Des civils qui ont fui le conflit au Kivu. Pour le pays, c'est un énorme afflux de personnes à gérer en un temps très court. Les réfugiés sont principalement répartis entre la zone de Bujumbura et Rugombo, rapporte Brigitte Mukanga Eno, représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) au Burundi.