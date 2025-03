Madagascar: «Féminin pluriel» - Un hommage artistique à la femme à la Cité des Cultures

Le samedi 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Cité des Cultures a inauguré l'exposition «Féminin Pluriel», mettant à l'honneur les oeuvres de Dina Rabearivelo.

À travers vingt-quatre créations, Dina Rabearivelo, autodidacte, célèbre la diversité, la force et la singularité des femmes. Issu d'une famille de musiciens, Dina Rabearivelo s'est tourné vers les arts visuels pour exprimer ses émotions et convictions. Son travail s'affranchit des clichés traditionnels de la femme en proposant une exploration nuancée de la féminité. «J'ai souhaité évoquer la féminité de manière subtile, sans forcément représenter les visages. Un geste, une main tenant un enfant suffisent à exprimer la force et la tendresse d'une femme», confie l'artiste.

Depuis plus de dix ans, il développe une technique unique, privilégiant des supports recyclés. Ses dessins sur papier journal s'inspirent des titres d'actualité, créant un dialogue entre l'art et l'information. Ses sculptures en papier mâché représentent les différentes étapes de la vie d'une femme, de la jeunesse à la maternité. Enfin, ses dessins sur feuilles mortes rendent hommage à la maternité et soulignent l'interconnexion entre la femme et la nature.

Conviviale

L'ouverture de l'exposition a été une véritable célébration artistique. Dimbijatovo Ventso Nekena, médiateur de l'événement, a guidé le public à travers les oeuvres, tandis que slam, danse et performances en direct ont ponctué la soirée. Sous les projecteurs, Dina Rabearivelo a réalisé une oeuvre en direct, représentant une femme portant un support sur sa tête, symbolisant la force et la résilience féminine.

Des discours inspirants ont marqué la cérémonie, notamment ceux de l'artiste et de la présidente de la Cité des Cultures, soulignant l'importance de cette exposition dans la valorisation du rôle des femmes dans la société. Le vernissage s'est conclu dans une ambiance conviviale, favorisant échanges et discussions autour d'un cocktail.

À travers cette exposition, Dina Rabearivelo invite le public à porter un regard neuf sur la femme, loin des stéréotypes, et à reconnaître sa complexité, sa beauté et sa force. «Féminin Pluriel» est à découvrir jusqu'au 5 avril 2025, pour une immersion artistique engagée et inspirante.