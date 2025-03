Madagascar: Mercy Ships - Les opérations chirurgicales reprennent

Le navire-hôpital Africa Mercy reprend ses opérations chirurgicales à Madagascar ce jour, après deux mois d'entretien, a indiqué hier une source auprès de l'ONG Mercy Ships. Cette mission humanitaire, menée en collaboration avec le ministère de la Santé publique, vise à offrir des soins chirurgicaux gratuits aux patients les plus vulnérables.

Au cours des dix prochains mois, plus de 1 375 interventions chirurgicales et environ 1 480 soins dentaires seront réalisés à bord. Les spécialités couvertes incluent la chirurgie maxillo-faciale, ophtalmologique, plastique reconstructive, orthopédique pédiatrique et générale.

L'Africa Mercy est arrivé à Madagascar en février 2024. Les responsables de Mercy Ships avaient alors annoncé que le navire-hôpital resterait deux ans dans la Grande Île. Durant cette période, deux phases majeures d'interventions chirurgicales étaient prévues à bord.

Les premières opérations ont débuté fin mai 2024. Depuis l'arrivée du navire à Toamasina, 1 030 patients ont été opérés. Ces interventions ont eu un impact majeur, redonnant espoir à de nombreux Malgaches. Parmi eux, Fidisoa, un père de famille, a subi en juin une intervention chirurgicale pour l'ablation d'une grosse tumeur dorsale, un changement significatif dans sa vie.

De même, Miranto, une jeune femme de 22 ans originaire d'Antananarivo, a été opérée pour traiter des cicatrices chéloïdes sur ses oreilles. À Ambilobe, Lazarosy, père de famille, a bénéficié d'une intervention réussie pour l'extraction d'une tumeur crânienne. Enfin, Anjara, un bébé de 10 mois né avec une fente labiale bilatérale, a pu retrouver son sourire grâce aux soins prodigués à bord du navire-hôpital.

Alors que ces types d'interventions restent inaccessibles et coûteuses pour une grande partie de la population malgache, l'action de Mercy Ships constitue un véritable atout. En collaboration avec le ministère de la Santé publique, l'ONG s'attache à garantir un accès aux soins chirurgicaux modernes, gratuits et de qualité, au bénéfice des patients les plus démunis.