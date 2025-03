Afrique: Match de gala - Pirès, Giresse, Adebayor bientôt à Madagascar

Privés du match Barea contre les Black Stars ghanéens, les amoureux du foot pourront apprécier le match de gala entre la Team des Héros et Madagascar All Stars le 26 mars à Mahamasina.

Sport et action sociale. Des légendes du football sont attendues à Madagascar pour le match de gala initié par la société Ventilo Sports en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, Yas Madagascar, Sokaclub et Vivo Energy. Un match de gala entre la Team des Héros, composée des anciens footballeurs internationaux, et l'équipe de Madagascar All Stars se tiendra le mercredi 26 mars au stade Barea à Mahamasina.

Des grands noms comme Robert Pirès, Emmanuel Adebayor, Jay Jay Okocha, Alain Giresse, Mamadou Niang, Sidney Govou, Souleymane Diawara, et tant d'autres formeront la Team des Héros. Robert Pirès est ancien joueur de l'Olympique de Marseille, d'Arsenal, de Villarreal, et a inscrit quatorze buts avec l'équipe de France. Adebayor a joué sous le maillot de l'AS Monaco, Arsenal FC, Manchester City, Real Madrid et Tottenham. Il a marqué 32 buts avec la sélection togolaise. Le Nigérian Jay Jay Okocha a évolué au Paris Saint-Germain et a inscrit 14 buts avec la sélection nigériane. Alain Giresse, ancien milieu des Girondins de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille, a signé six buts avec l'équipe de France. L'une des descendantes d'Ève dans l'équipe est Laura Georges, ancienne joueuse du PSG, de l'Olympique Lyonnais, du Bayern de Munich, et qui compte 188 matchs avec l'équipe de France.

Actions humanitaires

Madagascar All Stars alignera, de son côté, les Barea de la Coupe d'Afrique des nations en 2019, tels que Pascal Razakanantenaina dit Bapasy, Faneva « Ima » Andriantsima, Voavy Paulin, Abel Anicet Andrianantenaina et quelques artistes tels que Shyn, Ceasar et Kids Oladad. L'unique joueuse sollicitée est la championne d'Afrique en basketball, Hajanirina Harisoa Muriel.

La Team des Héros pose ses valises à Madagascar après ses succès en Guinée Conakry, au Maroc et en République Démocratique du Congo. Ce sera une journée sous le signe du sport, du partage et de la solidarité. Des actions solidaires seront au programme, entre autres la rencontre dans une école pour échanger sur l'importance de l'éducation dans le parcours d'un sportif, un match d'entraînement au coeur d'un quartier, la promotion du football féminin avec l'Akamasoa du père Pedro dans le but de favoriser l'inclusion, de briser les stéréotypes et de démontrer que le football est accessible à toutes et à tous. L'objectif est aussi de mettre le sport au service du développement personnel et collectif.

La construction d'un terrain de foot à 5, la réhabilitation d'un terrain de handball et un autre de basketball sont aussi prévues au Collège d'enseignement général à Ambohipo.