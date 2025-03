Madagascar: Motocross/4H Honda - Lucas Robert confirme avec Miaro Razafimahefa

Troisième victoire d'affilée aux 4 Heures Honda pour Lucas Robert. Le Réunionnais l'emporte cette fois en compagnie du jeune pilote Miaro Razafimahefa.

Le spectacle a été au rendez-vous. Les amoureux de la sensation forte et de la vitesse, ainsi que les villageois riverains ont été gâtés et ont pu apprécier de belles bagarres entre élites. Le Réunionnais, Lucas Robert, arrache son troisième titre consécutif aux 4H Honda avec différents copilotes. Cette fois, sur une Sherco SFE 300, il remporte la première manche du championnat de Madagascar MX élite 1 aux côtés de Miaro Razafimahefa.

Lucas avait décroché la victoire avec Claudio Tida en 2023, puis en compagnie de Mathias Plantive l'an passé. Cette fois, le duo Lucas-Miaro a franchi en premier la ligne d'arrivée de cette 23e édition avec au compteur 30 tours, sur la boucle d'environ 8 km à Ambohidava, empruntant les deux pistes MX, des collines aux alentours et en serpentant dans des forêts d'eucalyptus. « C'était un plaisir de gagner avec différents copilotes et c'était aussi un challenge. Le tracé a été super. Pas de chute et la moto a été nickel », confie Lucas Robert. Les deux pilotes se sont relayés deux fois durant les quatre heures de course.

« Nous étions encore en troisième position au départ. Nous avions fait de notre mieux et nous avions pu garder l'avantage. Le tracé a été superbe, mais la piste a été glissante à mon dernier relais, ce qui a un peu compliqué la course », souligne Miaro Razafimahefa. Sous une pluie fine, la piste est devenue très glissante lors des trente dernières minutes. C'était la première victoire pour le fils du septuple champion de l'épreuve, Tsitsi Razafimahefa.

Grand écart

Le double champion des 4 Heures Honda, Claudio Tida, une fois en compagnie de Lucas Robert et une autre avec Pascal Dorseuil, s'est contenté de la seconde place, aux commandes d'une Husqvarna. Il a eu cette fois comme copilote le jeune Andy Andrianirina. « Lucas Robert a un très bon niveau. C'était difficile pour nous de rattraper le leader, vu le grand écart entre nous. De plus, j'ai fait trois chutes dès le premier relais », regrette Claudio Tida.

« Nous étions en retard suite à quelques erreurs et ils ont pu creuser l'écart. La course a été bonne, j'ai fait zéro chute. J'étais bien à l'aise et la moto a été parfaite », a mentionné pour sa part le jeune Andy. Miadantsoa Razafinarivo termine à la troisième place et premier en solo avec deux tours de plus par rapport aux deux duos leaders. L'équipe de Titi Karon finit au pied du podium devant celle de Blaise Abbaie. Le triple champion de l'épreuve, Mathias Plantive, n'a pu faire mieux que la sixième place. Cette mythique course d'endurance a été la deuxième de la saison et la première hors championnat.