Madagascar: PFL/6e journée - Fosa Juniors FC renverse Elgeco Plus

Le top 6 chamboule. L'AS Fanalamanga conserve son fauteuil de leader malgré sa défaite face à l'Ajesaia dans le cadre de la sixième journée du championnat. Elgeco Plus dégringole et redescend, pour sa part, à la sixième place après sa défaite contre Fosa Juniors FC. Le dauphin, Elgeco Plus, s'est incliné sur sa pelouse devant Fosa Juniors FC sur le score de 0 à 1 samedi au By Pass. L'unique but de la victoire des Majungais a été signé en première période par Voay (16e).

La rencontre, qui a été équilibrée et aussi très rythmée, s'est déroulée sous une pluie fine. Le terrain est devenu glissant. Sous pression et hâte d'égaliser, l'équipe hôte a confondu vitesse et précipitation, et raté de nombreuses occasions en seconde période. Dans le temps additionnel, le Barea Chan, Mamisoa, seul sur le côté droit face au portier majungais, a encore servi Zola au deuxième poteau. Ce dernier a raté la finition. Elgeco Plus, qui venait de se propulser de la sixième marche à la deuxième place, rechute et revient par conséquent à la sixième place après cette défaite à domicile face aux Félins. Ces derniers escaladent, de leur côté, deux marches et occupent le troisième rang avec 10 points (+6).

Inamovible

Ajesaia a cassé la série de victoires de l'inamovible leader, AS Fanalamanga. L'équipe de Bongolava a surpris et s'est imposée sur sa pelouse 1 à 0 contre le club d'Alaotra Mangoro. Le score était encore vierge à la pause. Le but de l'équipe d'Antaninkatsaka a été inscrit par Kae'l (75e). Malgré sa défaite, AS Fanalamanga conserve la première place, créditée de 13 points, tandis qu'Ajesaia a pu grimper d'une marche et se trouve à la quatrième place. De son côté, CFFA avance doucement mais assure les trois points. L'équipe d'Andoharanofotsy a battu l'Uscafoot 1 à 0 à Iavoloha, samedi, grâce à un but du Barea Lalaina (58e). CFFA gagne une place et se trouve à la place du dauphin.

Le club champion national en titre, Disciples FC, reprend le rythme et se propulse au cinquième rang après son succès face à Mama FC hier à Iavoloha. Le club de Vakinankaratra s'est imposé 1 à 0 contre les assureurs, but de Lekaboy (37e). La phase éliminatoire de la Pure Play Football League est à mi-parcours et entamera la septième journée le week-end prochain.