Ile Maurice: Célébrer les femmes, promouvoir l'empowerment

La femme était à l'honneur hier, au Mahatma Gandhi Institute, à Moka, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Le ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille a organisé une cérémonie de remise de prix pour récompenser sept femmes ayant excellé dans les domaines des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), du sport et de la police.

Dans le secteur des STEM, Tow Nam Chloë Reese Cameron, Juman Bibi Aisha Siddiqua et Leung Siong Fat Kelly Jade Mie Lie ont été récompensées. Dans le domaine sportif, les lauréates sont Ranini Cundasawmy, Noémie Alphonse et Kimberley Le Court de Billot. Enfin, dans la filière policière, c'est Souvarna Ramjee-Essoo, Deputy Assistant Superintendent of Police, qui s'est distinguée.

La cérémonie s'est tenue devant une salle remplie de parlementaires, mais surtout de femmes issues de diverses associations féminines. L'ambiance était festive, avec une scène ornée de magnifiques bouquets. La partie protocolaire a vu l'intervention de plusieurs personnalités, dont la junior minister au ministère de l'Égalité des genres, Anishta Babooram, la ministre Arianne Navarre-Marie, le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, et le Premier ministre, Navin Ramgoolam.

L'événement a débuté par la lecture du message du secrétaire général des Nations unies (ONU), António Guterres, lu par la coordinatrice permanente de l'ONU pour Maurice et les Seychelles, Lisa Simrique Singh. Cette journée internationale, sous le thème «For all women and girls: rights, equality, and empowerment», «Pou tou bann madam ek tifi: drwa, egalite, lotonomizasyon», a été consacrée à la promotion des droits des femmes. Le message du secrétaire général a mis en garde contre les tentatives de recul des droits des femmes : «Des fléaux anciens - violence, discrimination et inégalités économiques - continuent de gangrener les sociétés. Et de nouvelles menaces émergent, comme des algorithmes biaisés qui programment l'inégalité dans les espaces numériques, ouvrant ainsi de nouveaux terrains au harcèlement et aux abus. Au lieu d'intégrer l'égalité des droits, nous voyons la misogynie se banaliser. Nous devons combattre ces injustices.»

Dans leurs allocutions respectives, Anishta Babooram, Arianne Navarre-Marie, Paul Bérenger et Navin Ramgoolam ont salué les femmes et leur rôle dans la société. La junior minister a lancé un appel aux femmes : «À chaque fois que vous gravissez un échelon, tendez la main à une autre femme, faites-la monter ensemble. Nous devons être solidaires.»

La ministre Arianne Navarre-Marie a rappelé que depuis la conférence historique des Nations unies à Pékin, il y a 30 ans, plusieurs progrès ont été réalisés, «mais ils ne sont pas suffisants. La violence basée sur le genre est encore bien ancrée dans notre société». Elle a aussi parlé du désir des femmes de contribuer au développement du pays, mais a souligné qu'un manque d'infrastructures subsiste. Il est nécessaire d'avoir un salaire égal pour un travail égal, d'offrir des crèches et des centres de garde d'enfants et de pousser les jeunes filles à s'orienter vers les STEM. Elle a également insisté sur le fait qu'une masculinité positive est essentielle pour permettre aux hommes et aux femmes de pouvoir avancer ensemble. «Avec l'espoir, il faut des actions. Nous devons résister aux tabous et repousser les limites.»

De son côté, Paul Bérenger a eu une pensée pour les femmes de la Palestine, de l'Ukraine et des Chagos. Il a aussi remercié toutes les femmes : «C'est grâce à vous que les élections générales se sont tenues dans le calme.» Il a donné l'assurance que les postes à pouvoir seront attribués à un maximum de femmes et que les élections municipales qui approchent verront également la participation d'un maximum de femmes, en attendant de revoir la Constitution. Il a rappelé que le programme gouvernemental est «féministe sous de nombreux points de vue». Il a terminé en rappelant qu'ils tiendront leurs engagements et qu'ils n'abandonneront pas leurs convictions féministes.

Le Premier ministre a souligné qu'il y a un recul des droits des femmes dans certains pays. Dans son discours, il a longuement parlé du fléau de la drogue qui détruit les familles. Il a souligné qu'il mettra en place la National Drug Policy Monitoring and Coordinating Agency, qui sera dirigée par Sam Lauthan, avec le Dr Sulliman en tant que Chief Executive Officer. «Nous allons aussi renforcer les lois.» Il a également précisé que dans ce gouvernement, on ne verra pas de Franklin et qu'il sera intransigeant avec les barons de la drogue.

Navin Ramgoolam a admis qu'il aurait fallu plus de femmes candidates et ministres, mais a rappelé que, malgré tout, son gouvernement comprend plusieurs femmes à divers postes. Il souhaite que dans le secteur privé ce soit aussi le cas. «Il ne faut pas qu'il y ait ce que nous appelons le plafond de verre qui empêche les femmes de gravir les échelons.» Il a rappelé que plus de 50 % de notre population sont des femmes et qu'il faut encourager les femmes à aller de l'avant et à s'intéresser à la politique, car elles représentent un potentiel pour notre pays. «Avec votre soutien, nous allons construire un pays où les femmes et les hommes seront fiers. Une société plus juste, plus équitable et plus progressive.»