Burkina Faso: Reconquête du territoire national - Plus de 697 localités libérées et stabilisées en 2024

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a présidé la revue annuelle 2024 du Cadre sectoriel de dialogue Défense-sécurité (CSD-DS), vendredi 7 mars 2025, à Ouagadougou.

Malgré les défis, des avancées majeures ont été réalisées dans le secteur de la sécurité et de la défense, au cours de l'année 2024. C'est, du moins, ce qui est ressorti du bilan fait par les membres statutaires du Cadre sectoriel de dialogue sécurité-défense, à la revue annuelle de l'instance, vendredi 7 mars 2025, à Ouagadougou. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, qui a présidé cette rencontre, a indiqué qu'en 2024, le taux d'exécution physique a atteint 94 % et celui de l'exécution financière 75 %, contre respectivement 84 % et 55 % en 2023.

Cette progression, a-t-il souligné, illustre l'engagement des acteurs sécuritaires dans l'atteinte des objectifs. Pour lui, cette performance donne de l'espoir pour un lendemain meilleur mais, ne doit pas occulter l'objectif majeur qui demeure la lutte contre l'hydre terro-riste et assurer le développement socio-économique durable de la Nation. « Il s'est agi de dégager les principaux acquis enregistrés et les difficultés rencontrées, de proposer les pistes de solutions devant permettre l'atteinte des objectifs assignés au secteur dans la mise en oeuvre du PND », a-t-il relevé.

Par ailleurs, le ministre de la Sécurité a soutenu que l'année 2024 a été marquée par l'intensification de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. « Plus de 697 localités ont été libérées et stabilisées, permettant le retour des populations déplacées »,

a-t-il rappelé. Il a ensuite réitéré l'engagement ferme du gouvernement à renforcer la sécurité des populations et des biens.

A cet effet, a-t-il dit, plusieurs mesures ont déjà été prises, notamment le recrutement de nouveaux agents et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), l'acquisition d'équipements adaptés et la modernisation des infrastructures, a indiqué le ministre Sana. Pour Mahamadou Sana, cette revue annuelle a aussi servi de cadre pour examiner la contribution du secteur dans l'élaboration de la Politique nationale de développement 2026-2030. Au regard des acquis engrangés, le ministre de la Sécurité a renouvelé ses gratitudes aux Partenaires techniques et financiers (PTF) pour leurs contributions diverses dans la quête de la paix et de la sécurité au Burkina.

Le Cadre sectoriel de dialogue « Défense-Sécurité » (CSD-DS) regroupe plusieurs ministères impliqués dans la mise en oeuvre des politiques publiques liées à la défense et à la sécurité. Il comprend les ministères de la Sécurité, de la Défense et des Anciens combattants, de l'Administration territoriale et de la Mobilité, de l'Economie et des Finances, de la Justice et des Droits humains chargé des Relations avec les Institutions, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale, des Affaires étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, de l'Energie, des Mines et des Carrières, ainsi que de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement.