Gabon: Mbigou - La halte garderie fait la promotion de la danse traditionnelle

La halte garderie de la commune de Mbigou a organisé une caravane ce jeudi 6 mars 2025. Les tout-petits, habillés en tenues traditionnelles, ont marché en chantant et en esquissant quelques pas de danse.

Il sont fièrement vêtus de leurs tenues traditionnelles. Les tout petits de la Halte garderie de Mbigou ont sillonné quelques artères de la ville, chantant et dansant. Le carnaval a pour thème : « Danse traditionnelle ». La Directrice de cette halte garderie, Edith Yolande Babotsi a expliqué le choix de cette thématique.

« La restauration de nos us et coutumes nous oblige à inculquer les valeurs traditionnelles à la base. Ce carnaval, organisé ce matin, s'inscrit dans cette optique, l'optique de la restauration de notre dignité, de nos institutions et surtout nos mentalités » a t-elle insisté.

Accompagnés de leurs enseignantes et certains encadreurs, ces enfants chantaient et esquissaient les pas de danse. Le sourire et la fierté pouvaient se lire sur leurs visages aussi innocents. La preuve qu'ils aiment et trouvent interessants ce genre d'activité, qui sans doute, éveille les consciences et participent à la mise en valeur des réalités socio-culturelles du pays.