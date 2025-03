Cote d'Ivoire: Retour d'un pro-Soro au Rhdp - Scoop ou entourloupe ?

Au fur et à mesure qu'approche la présidentielle, se déterminent les postures autour des candidatures à la magistrature suprême. La dernière figure qui s'affiche est celle d'un proche partisan de l'ancien président de l'Assemblée nationale et ex-Premier ministre, Guillaume Kigbafory Soro, actuellement en rupture de ban avec le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Son nom, Koné Tehfour, ancien député d'Abobo. Il était, jusque-là, l'une des grandes figures de Générations et Peuples Solidaires (Gps), le parti politique de Guillaume Soro, à l'image des députés Soro Kanigui, Alain Lobognon, Alfonse Soro ou Célestine Trazéré. Le scoop, si l'on peut l'appeler ainsi, a été fuité par la présidente du Sénat Kandia Kamissoko Camara.

« Je voudrais profiter de ce moment pour vous annoncer le retour de notre frère, de notre fils pour certains, de notre jeune frère, Koné Tehfour, qui est revenu à la maison (...) Il n'est pas ici présentement, mais on était ensemble à Lakota. Il a été reçu par le secrétaire exécutif. Il est revenu et il va faire une déclaration pour l'annoncer officiellement, mais il ne va pas le faire seul. Il viendra avec tout son monde. Koné Tehfour est revenu au Rhdp », a confié, il y a quelques jours, la présidente de Sénat et actuelle maire d'Abobo, Kandia Camara.

Tant que cela venait d'une personne de moindre notoriété, ou de moindre autorité, l'on penserait à une simple entourloupe. Sauf que là, l'information vient de la présidente de la Chambre haute et première magistrate de la commune la plus peuplée.

Le concerné, lui, interrogé, par plusieurs confrères, se garde pour l'heure de trop de commentaires. Koné Tehfour se contente plutôt de donner rendez-vous à l'opinion pour bientôt, promettant de faire la lumière sur le sujet lors d'une conférence de presse qu'il annonce.

En interne, Koné Tehfour a été rival à plusieurs grandes figures du parti. Il affronta feu le ministre d'État Hamed Bakayoko en 2018 aux municipales dans la commune d'Abobo.

En 2023, il compétira, toujours à la mairie d'Abobo, contre l'actuel maire et patronne du Sénat Kandia Camara.

Jusque-là, la marque politique déposée de ce cacique républicain fut cependant sa proximité et surtout sa fidélité à Guillaume Soro. Les époques semblent avoir changé même si l'attitude du concerné demeure univoque.

Entre ouverture ou fermeture, l'on est cependant presque encore réduit aux conjectures, sur la posture de cet ancien parlementaire, en attendant sa mise au point future.