Congo-Kinshasa: La RDC plaide pour que les minerais exportés par le Rwanda soient déclarés minerais du sang

Au nom du Gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a plaidé dimanche 9 mars à Kinshasa, pour que tous les minerais exportés par le Rwanda soient déclarés minerais du sang et que les unités rwandaises ne soient plus acceptées dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Ce plaidoyer a été fait dimanche 9 mars à la suite d'une réunion avec une délégation des députés européens conduite par Thierry Mariani.

Julien Paluku Kahongya, gouverneur du Nord-Kivu pendant douze ans, a présenté aux députés qui siègent au Parlement européen les causes principales de l'instabilité à l'Est de la RDC pendant plus de 30 ans.

Il a fait allusion au pillage systématique des minerais et la destruction du tourisme congolais.

« Devant les députés qui siègent au Parlement européen, nous avons expliqué la genèse de la crise, les causes transversales, les vrais mobiles de la guerre. Entre autres, économiques et expansionnistes, les prétextes souvent utilisés dans la construction de l'empire du mensonge par le Rwanda, les attentes de la RDC de la Communauté internationale, les efforts à réaliser au niveau interne...

En clair, on ne peut pas comme, Paul Kagame, faire 30 ans de pouvoir en versant le sang des Congolais innocents et être un modèle de gouvernance et de démocratie », a expliqué Julien Paluku.

Pour le député européen Thierry Mariani, le mémorandum d'entente sur les minerais stratégiques que l'Union européenne avait signé avec le Rwanda qui agresse aujourd'hui la République démocratique du Congo doit être simplement annulé. Car, argumente-t-il, ces minerais sont dépourvus d'une traçabilité réelle et proviennent des zones de conflit.

Lors de son entretien avec le Président Félix-Antoine Tshisekedi, Thierry Mariani a évoqué quelques avancées diplomatiques vers la voie d'une résolution de la crise dans l'Est de la RDC, notamment les sanctions contre le Rwanda, l'arrêt du partenariat voire de l'aide au développement de certains pays européens vis-à-vis de Kigali.

Membre de la commission Commerce international de l'Union européenne (UE), le député Thierry Mariani était également revenu sur le protocole d'accord signé entre l'UE et le Rwanda sur l'approvisionnement en minerais stratégiques.