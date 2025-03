Congo-Kinshasa: Jean-Lucien Bussa - « Le pays est en danger, nous devons nous mobiliser contre l'agression rwandaise »

Le ministre du Portefeuille de l'État, Jean-Lucien Bussa, a appelé le week-end dernier la population de Mbandaka, en Équateur, à se mobiliser contre l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. Lors d'un meeting rassemblant de nombreuse personnes, y compris des jeunes, il a souligné que le pays est en danger et a encouragé les participants à s'engager dans l'armée pour défendre la cause nationale et traquer les rebelles qui déstabilisent l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Jean-Lucien Bussa a également mis en garde la population contre les fausses informations et les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, notamment celles concernant une prétendue discrimination envers certaines communautés, en particulier les Swahiliphones.

Il a déclaré : « L'agresseur est habitué au mensonge... Ne suivez pas les faux discours qui veulent nous diviser. »

Il a affirmé que tous ceux qui vivent en Équateur, quelle que soit leur origine ethnique, sont chez eux et doivent rester unis : « Que vous soyez des tribus Kongo, Swahili, Luba ou Ngala ou encore que vous soyez de l'ethnie Mongo, Libinza, Ngombe quand vous vivez en Equateur vous êtes chez vous. Vous êtes de la tribu Ngala et vous vivez au Kasaï, vous êtes chez vous, encore vous êtes Swahili et vous vivez au Nord-Ubangi vous êtes chez vous. Ne suivez les faux discours de tromperie qui veulent nous diviser ».

De plus, il a insisté sur le fait que le Congo est un et restera indivisible, appelant chaque compatriote à mobiliser toutes ses forces pour chasser l'agresseur du territoire national. Il y a quelques jours, Jean-Lucien Bussa avait également visité le Sud-Ubangi pour inciter les jeunes à s'enrôler dans l'armée congolaise.