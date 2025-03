Cameroun: Kaigama Ismaël - 'C'est le MRC qui place la jeunesse au centre de ses préoccupations'

interview

Entre deux rendez-vous, malgré ses occupations quotidiennes, Monsieur Kaigama Ismaël jeune engagé du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a accepté de nous recevoir à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, pour commenter l'actualité liée à la jeunesse camerounaise. Lisez.

Qui est Monsieur Kaigama Ismaël ?

Je suis Kaigama Ismaël, militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (le MRC). Je suis un jeune politicien passionné et expérimenté dédié à l'autonomisation de la prochaine génération de leaders civiques et politiques de mon parti politique au sein de la Fédération régionale du MRC Centre I. Originaire de la région de l'Adamaoua et de l'extrême-nord, je me suis engagé dans la politique pour contribuer au changement dont a besoin mon pays.

En tant que Membre du Comité National de Médiation et d'Arbitrage du parti, Secrétaire Régional délégué chargé des questions sociales, de la jeunesse et du monde du travail et coordonnateur régional J-MRC du Centre I, je suis convaincu que les jeunes doivent jouer un rôle clé dans la construction de l'avenir du Cameroun. C'est pourquoi je suis déçu par les projets du président Paul Biya pour la jeunesse, qui sont non seulement rares, mais ne voient souvent jamais le jour.

Quelle analyse faites-vous des projets de M Paul Biya pour la jeunesse ?

À mon avis, les projets du président Biya pour la jeunesse sont insuffisants et ne répondent pas aux besoins réels des jeunes Camerounais. Les projets de M. Biya ont été critiqués pour leur lenteur d'exécution, leur manque de transparence et leur incapacité à répondre aux besoins urgents de la population. De nombreux projets ont été annoncés, comme le plan triennal jeune, mais leur impact sur la vie quotidienne des Camerounais est quasi nul.

Les jeunes ont besoin d'opportunités d'emploi, d'éducation et de formation pour acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans la vie. Or, les projets actuels ne fournissent pas ces opportunités de manière efficace.

Quelle est votre message pour la jeunesse Camerounaise ?

Mon message à la jeunesse camerounaise est simple : vous avez le pouvoir de changer votre avenir et celui de votre pays. Un parti politique vous offre une alternative : c'est le MRC qui place la jeunesse au centre de ses préoccupations. La jeunesse a une place de choix au sein du MRC. Nous, en tant que jeunes, sommes devons-nous mobiliser et nous unir autour de ce parti, le soutenir pour créer un mouvement de changement qui nous permettra de construire un Cameroun plus juste et plus prospère pour tous.

Quelle est votre motivation pour la campagne présidentielle de 2025 ?

En ce qui concerne la campagne présidentielle de 2025, ma motivation est simple : je veux contribuer à créer un avenir radieux pour les jeunes Camerounais. Et cela en jouant un rôle crucial dans la mobilisation des Jeunes et des femmes pour une campagne victorieuse du Prof. Maurice KAMTO à la prochaine élection Présidentielle.

Je suis convaincu que nous avons besoin de son leadership qui écoute les besoins des jeunes et qui travaille pour leur bien-être. Le candidat Kamto est prêt à travailler avec tous les jeunes pour créer un programme qui répond à leurs besoins et qui leur donne l'opportunité de réussir dans la vie.

Y afférent et y étant, je voudrais encourager les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à voter et à surveiller leur vote. Il importe que les jeunes exercent leur droit démocratique pour choisir les nouveaux leaders qui les représentent. Le MRC leur offre une armada des leaders de toute catégorie prêts servir fidèlement et efficacement notre belle et bientôt prospère nation sous le haut leadership du Prof. Maurice KAMTO.