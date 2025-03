Cameroun: Alain Ndanga écrit au Minsep, Pr Narcisse Mouelle Kombi

opinion

Monsieur le ministre, il se passe des choses à Bangangté. Le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat ; et le président du Conseil d'administration de la Panthère du Ndé - Nzuimanto SA, Gelis Djapom, s'affrontent au sujet du stade municipal. Vous allez certainement me demander pourquoi c'est à vous que j'écris ; que d'écrire à votre collègue de la Décentralisation et du Développement local pour le maire ; ou à la Fédération camerounaise de football pour le président de ce club.

En date du 17 février 2025, le président de la Panthère du Ndé dont ses proches disent que « la présidente d'honneur a fait la promesse qu'il sera maire de Bangangté », écrit au maire actuel pour lui demander de mettre le stade municipal à disposition de la Panthère.

Dans ce pamphlet, ce président « agissant aux ordres de la soi-disant présidente d'honneur, Ketcha Courtés », indique un membre de cette équipe, fait savoir au premier magistrat de la ville de Bangangté que « la première phase des travaux de réfection a débuté au mois de mai 2024 avec le financement de l'Etat à hauteur de 24 millions FCFA.

La seconde phase des travaux de réfection concernant en réalité l'ossature de l'aire de jeu et annexes, financée par l'Etat du Cameroun à hauteur de 50 millions FCFA n'a jamais connu une réalisation ».

Il conclut par dire au maire qu'« il est plus qu'impératif pour vous de faire achever dans les meilleurs délais les travaux de rénovation afin que le stade municipal de Bangangté soit mis à disposition de la Panthère Sportive du NDE S.A pour ses matchs à domicile ainsi que pour ses séances d'entraînements afin de permettre aux nombreux supporters et sympathisants de l'équipe fanion du département de renouer avec son aire mythique d'antan et de redonner des couleurs à la ville de Bangangté ».

Je voudrais vous indiquer monsieur le ministre que cette manière regrettable de s'adresser à un élu, plus est le maire de la commune de Bangangté, est le fruit de la manipulation de la présidente d'honneur comme le relevait un membre de cette équipe sur ce président dont les fils et filles du Ndé ne connaissent pas dans leur immense majorité. L'objectif étant de trouver un autre sujet pour tenter de monter l'opinion contre ce maire dont la proximité avec les populations de tout bord est légendaire.

Plusieurs autres événements survenus avant, notamment le fait d'aller à l'encontre des textes du Rdpc en 2021, alors que le maire Eric Niat venait de gagner une élection aux primaires, le prouvent à suffire. Les partisans de votre collègue ont tout fait pour empêcher à Eric Niat de devenir maire de la commune de Bangangté. ça a été dur et finalement les textes du Rdpc ont triomphé.

Monsieur le ministre, dans sa réponse après ce diatribe, le maire rappelle que le stade municipal de Bangangté dont la mairie assure l'entretien et la gestion conformément aux dispositions pertinentes de la Loi de 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées et d'autres textes en vigueur, est en chantier selon les termes de son communiqué rendu public du 10 Janvier 2025.

En effet, la dotation BlP MINSEP 2024, d'un montant de 25 000 000 FCFA (et non 24 millions comme indiqué dans la lettre du président correspondant à la première phase des travaux, avait été exécutée et réceptionnée en 2024. Celle de l'année 2025 , d'un montant de 50 000 000 FCFA représentant la 2eme phase de ce vaste chantier, est en cours d'attribution et sera exécutée suivant la consistance des travaux définie par les techniciens, puis réceptionnée avant la fin d'exercice budgétaire en cours.

Aux populations, le maire précise que le projet de réhabilitation du stade municipal de Bangangté, financé par le budget d'investissement public de l'Etat dans le cadre des compétences transférées à la Commune de Bangangté en matière sportive, a été découpé en plusieurs phases : la première, d'un montant TTC de 25 000 000 FCFA, a consisté en la sécurisation de l'infrastructure qui menaçait ruine et d'autres travaux.

Le projet a été réalisé et réceptionné en 2024 : la deuxième phase, d'un montant TTC de 50 000 000 FCFA, a été orientée en priorité vers le renforcement des gradins, l'assainissement du terrain et l'amélioration de l'aire de jeu à travers la pose du gazon pour permettre de jouer dessus, au plus tard avant la fin de cette année. A date, le processus de contractualisation est en cours conformément au plan de passation des marchés publics et les travaux de la deuxième phase devraient démarrer dans les prochaines semaines.

Il ne serait pas superflu de vous rappeler que cette infrastructure était dans un état de délabrement avant l'arrivée du maire. C'était devenu un champ de ruine où chacun pouvait entrer et prendre soit un bout de fer dans le chantier ou prendre un siège dans les gradins. Vous vous souvenez que les travaux de réhabilitation démarrés entre 2015 et 2016 ont connu des détournements massifs et votre collègue était maire à cette époque.

Pour l'illustrer, le premier projet consistait à construire un stade omnisport au quartier Netah par Bangangté à près de 900 millions Fcfa. Les riverains disent qu'ils n'ont pas été indemnisés et l'adjudicataire était donc obligé de ramener le projet à l'actuel site et avec les mêmes montants. Vous comprenez avec moi que c'est la mairie qui s'occupait des indemnisations. Je vous suggère d'ailleurs de commettre un audit à cet effet.

Monsieur le ministre, comment cette Panthère-là, est admise au championnat Mtn Elite Two. Le président du conseil d'administration de la Panthère sportive du Ndé SAS, le conseiller régional de l'Ouest, Jules François Famawa, a introduit en 2018, sous mandat des chefs supérieurs du Ndé, un recours au tribunal administratif de Bafoussam en annulation du récépissé de déclaration signé par le préfet du Ndé entre 2012, faisant de la reine mère Célestine Ketcha Courtés, par ailleurs ministre de l'Habitat et du Développement urbain, la présidente de l'association Panthère sportive du Ndé.

Je vous rappelle que les clubs communautaires ont deux entités : l'association dont les chefs supérieurs sont dépositaires et la société qui gère ledit club. Ce recours a été rejeté pour requalification et que ce soit les chefs supérieurs qui l'introduisent à nouveau.

Je suis allé personnellement à Bafoussam retirer le plumitif au nom du demandeur. Mais à notre grande surprise, ce Gelis Djapom est venu décharger le plumitif contre toute règle édictée en la matière. Ils ont invité le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o Fils à Bangangté après cet acte.

Des jours suivants, l'on entend avec stupéfaction que la Panthère sportive du Ndé Nzuimanto SA vient d'être réhabilitée par la Fecafoot. Cette décision pour le moins surprenante intervient après la victoire de la Panthère sportive du Ndé SAS sur la Fecafoot au Tribunal arbitral de Sports (Tas).

Juste parce qu'à l'arrivée du président de cette fédération en 2021, une décision hâtive avait été prise par le président de la fédération de suspendre pour cinq ans le président de la SAS de toutes les activités liées au football et de rétrograder son équipe en division inférieure. Les chefs supérieurs du Ndé avaient donné mandat à monsieur Jules François Famawa de saisir toutes les juridictions afin de rétablir l'honorabilité des fils et filles du Ndé dans cette affaire et de restaurer la Panthère SAS à sa place.

Au passage, j'ajoute que quand elle était maire, la Panthère n'avait pas le droit de s'entraîner sur ce stade, encore moins d'y recevoir ses matchs de championnat. Des responsables de la mairie de son époque ont même écrit aux responsables des établissements scolaires de la ville de Bangangté de ne pas accepter que cette panthère utilise leur aire de jeux.

La Panthère sportive du Ndé Nzuimanto SAS a remporté le titre de champion de la Mtn Elite Two en jouant tous ses matchs hors de Bangangté. Le président Jules François Famawa avait pris le soin de viabiliser le stade, quand elle venait d'entrer dans le gouvernement, à cette époque ne serait-ce que pour les entraînements ; mais le maire qui l'a remplacée, le feu Dr Jonas Kouamouo avait reçu l'ordre de fermer le stade et de maintenir la Panthère hors de son territoire.