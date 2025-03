Tunisie: Tourisme - Facteurs de satisfaction et vigilance accrue

L'activité touristique, devenue une véritable industrie, constitue un des piliers boostant l'économie nationale en vue de réaliser le pari tant convoité d'un développement global et pérenne.

Et les chiffres sont bien là pour confirmer cette tendance, puisque les signes de résilience et de croissance dans ce secteur sont réels, selon les dernières données révélées par l'Institut national de la statistique, avec des recettes faisant ressortir une nette augmentation de l'ordre de 7,8 % au cours de l'année dernière avec un total de 2,5 milliards de dinars.

Il faut dire que cette amélioration des résultats n'est nullement le fruit du hasard, mais elle est due à toute une combinaison de facteurs structurels alliant l'amélioration des infrastructures à une stratégie marketing efficace.

En effet, on souligne l'existence d'une grande volonté de sortir des sentiers battus en investissant massivement dans les infrastructures, ce qui explique l'apparition de nouveaux hôtels, des complexes balnéaires et d'autres attractions culturelles dans l'objectif d'offrir aux visiteurs des produits attrayants et variés avec un renforcement des projets à caractère culturel et écologique.

C'est donc dans cet esprit que l'on cite, d'un côté, l'exemple de la réhabilitation de la Médina de Tunis, classée au patrimoine universel de l'Unesco, dans le sens où les vieux quartiers continuent à attirer de nombreux amateurs de culture et d'histoire avec une affluence accrue et, de l'autre, les différents festivals organisés à travers les sites historiques et sahariens.

En outre, les autorités compétentes maintiennent le cap avec diverses campagnes de promotion qui contribuent, efficacement, à faire émerger la destination Tunisie en mettant en exergue la richesse et la diversité des produits.

Ainsi, avec le slogan «Tunisie, la destination de vos rêves», les autorités remettent au goût du jour, en usant de différents moyens de marketing dont les réseaux sociaux, les bienfaits des plages paradisiaques, des sites archéologiques, des montagnes de l'Atlas et d'autres attractions à l'instar de la magie du Sahara.

Si on y ajoute le ciblage efficace des marchés, on comprend mieux les résultats positifs enregistrés depuis quelque temps dans la mesure où la palette des clients est sérieusement élargie allant des traditionnels visiteurs en provenance des pays de l'Europe occidentale à ceux venus de Russie, de Chine et du Moyen-Orient qui renflouent les caisses de l'Etat en devises fortes.

En un mot, les résultats sont, certes, encourageants, mais la vigilance est de mise pour se maintenir à de tels paliers car la concurrence de la part d'autres destinations demeure des plus rudes, d'où la nécessité de trouver constamment de créneaux novateurs.