Tunisie: Ramadan au Djérid - Quand le mois saint ravive les traditions d'antan

Le branle-bas a commencé il y a plus d'un mois pour préparer la «oula» et assurer le succès des événements religieux, sociaux et culturels qui ont rendu la région célèbre. Des crédits financiers ont été alloués pour l'entretien et la maintenance des mosquées, ainsi que pour la programmation de cours de religion, de conférences religieuses et de concours coraniques.

Comme d'habitude, les familles ont acheté tous les grains nécessaires pour préparer la «chorba arabe», qu'on appelle la «tchicha» et le «couscous msakaf» consommé pendant le «shour». Comme à l'accoutumée, le mois sacré de Ramadan commence, avant que les dattes ne mûrissent, en particulier la «deglet nour», les familles se sont préparées à fournir des dattes pour la table d'iftar. Elles ont commencé à l'automne à stocker les dattes dans des bouteilles et les conserver au réfrigérateur en attendant l'arrivée du mois sacré.

Certaines familles se sont adonnées au nettoyage des couvertures et des draps, et à préparer les ustensiles pour le lait ou le «raïb» (lait caillé), car l'iftar se fait avec des dattes et du lait.

De nouvelles façons de conserver les dattes

Les habitants du Djérid tiennent à ce que les dattes soient présentes sur la table d'iftar, comme dans toutes les régions, en particulier celles qui sont célèbres pour la production de dattes. Rompre le jeûne avec quelques dattes et un peu de lait ou de babeurre est une coutume alimentaire fondamentale transmise de génération en génération. De plus, la table de Ramadan, avec tous ses différents plats et mets délicieux, ne peut assouvir la faim ni étancher la soif du jeûneur.

Le «mergued» et le «menkoua»

Les habitants du Djérid ont l'habitude de stocker les dattes de manière traditionnelle pour les consommer pendant le mois de Ramadan. Cela consiste en le remplissage de jarres, construites dans un coin d'une pièce. Il existe également d'autres méthodes de stockage des dattes, comme le remplissage de la «chekwa», appelée «btana», une peau de chèvre. Cependant, les nouveaux styles architecturaux ont conduit les habitants à abandonner ces coutumes et traditions, entraînant la disparition de la «khabia» en particulier. Elle a été remplacée par des méthodes modernes de stockage des dattes dans des seaux en plastique, et des bouteilles d'eau, conservées au réfrigérateur.

Des méthodes traditionnelles de conservation des dattes

Au Djérid, les familles perpétuent certaines coutumes, comme les préparatifs effectués par la famille avant l'arrivée du mois sacré, qui consistent à peindre et blanchir la cuisine et à aménager un espace pour les soirées ramadanesques, où se retrouvent famille et amis pendant les visites tout au long de ce mois.

L'écart entre le mois de jeûne et la saison de maturation des dattes a conduit les habitants du Djérid à conserver d'importantes quantités de «deglet nour» de la récolte de la saison précédente dans des entrepôts frigorifiques modernes ou même dans des réfrigérateurs domestiques. Cependant, de nombreuses familles sont revenues aux méthodes traditionnelles utilisées par leurs ancêtres pour conserver les dattes lors de leurs déplacements, car elles constituent leur principale source de nourriture tout au long de l'année.

Malgré l'écart entre le mois de jeûne et la saison de maturation de la «deglet nour» dans la région, et le retard de maturation des dattes blanches comme l'«ammari», le «lagou», le «ghars», le «goundi», le «chakkan» et le «khalt», sont généralement récoltées dans la seconde moitié de l'été. En raison de la longue durée du jeûne, les habitants, avant l'iftar, passent leur temps après le travail soit à se promener dans les oasis, soit à flâner dans les marchés et à acheter ce dont ils ont besoin.

La mode moderne

Le stockage des dattes dans des jarres était l'une des caractéristiques les plus importantes des régions du Djérid pendant le mois sacré de Ramadan, en plus de l'adhésion à certaines coutumes et traditions. L'une des plus importantes était le coup de canon pour l'iftar, l'un des autres moyens traditionnels utilisés par les habitants du Djérid pour annoncer l'heure de l'iftar, ainsi que le battement des tambours et le son de la «biboucha». Cependant, l'usage du canon a disparu il y a des années, et les autres coutumes ont fait de même.

Les traditions sociales

Le mois de Ramadan est généralement associé à de nombreuses traditions et coutumes sociales liées à divers domaines, notamment les questions religieuses et sociales. Cependant, on peut noter que ces dernières années ont connu la disparition d'un nombre considérable de coutumes et de traditions, principalement en raison de l'évolution de la société tunisienne.

Les sources thermales

Parmi les coutumes et traditions qui ont également disparu, on trouve les bains publics, où les jeûneurs préféraient passer les dernières heures avant la rupture du jeûne.