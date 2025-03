En déplacement en République de Djibouti, le Tchadien Moussa Faki Mahamat ex-président de la Commission de l'Union africaine est honoré ce dimanche par le Président Djiboutien Ismaïl Omar Guelleh qui l'a élevé Commandeur de l'Ordre de la Grande Étoile de Djibouti.

Une belle distinction ce dimanche au palais présidentiel de Djibouti qui vient récompenser l'un des plus illustres fils du continent africain après huit printemps de bons et loyaux services rendus. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat était aux honneurs et aux fortes couleurs.

Après deux mandats passés à la tête de la plus haute instance du continent africain, le diplomate Moussa Faki Mahamat jouit toujours d'une bonne réputation auprès des grands dirigeants du monde. Selon des informations de Confidentiel Afrique, le Président de la République de Djibouti Ismaïl Omar GUELLEH l'a élevé au Grade de Commandeur de l'Ordre de la Grande Étoile du Djibouti au cours d'une cérémonie solennelle ce dimanche au palais présidentiel.

Cette haute distinction est une reconnaissance pour son engagement en faveur du continent africain mais aussi des liens de coopération privilégiés tissés avec la République de Djibouti durant son magistère qui a duré 8 ans (2017- 2025). Le successeur de Moussa Faki Mahamat est le Djiboutien Mahamed Ali Youssouf, cet ex-chef de la diplomatie djiboutienne de 59 ans. Ce dernier est élu le 15 février dernier en marge du 38e Sommet extraordinaire de l'Union africaine pour un mandat de quatre ans, face au candidat Kenyan Raila Odinga.

Élu le 17 janvier 2017 à la tête de la commission de l'Union Africaine en remplacement de la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, Moussa Faki Mahamat laisse derrière lui un bilan plutôt élogieux comme en attestent l'admission de l'Union africaine comme membre du G20 et le renforcement des partenariats de l'UA avec les Nations unies et l'Union européenne. On note également à son actif, la mise en oeuvre de l'accord sur la zone de libre-échange africaine conclu en 2018.