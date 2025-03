Tunisie: Filière céréalière face aux nouvelles donnes climatiques - Adapter les pratiques pour éviter le pire

La filière céréalière occupe une place prépondérante dans l'économie tunisienne en raison de son importance socioéconomique de taille et son rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Le climat caractérisé par des aléas affecte la production céréalière nationale sur les plans quantitatif et qualitatif. Cette caractéristique est d'autant plus accentuée avec le changement climatique et rend le défi d'atteindre des performances supérieures pour cette filière encore plus grand.

Environ 47 % des terres agricoles en Tunisie sont menacées par l'érosion qui a pour conséquence de réduire la couche arable de manière organique et de réduire ainsi la fertilité des terres qui ne cesse de baisser.

Bien que l'agriculture soit un secteur économique important en Tunisie, elle n'a pas encore adopté de pratiques durables et modernes. Les initiatives pour une agriculture intelligente, durable et résiliente sont très faibles. En effet, et dans le cadre du modèle économique vert en Tunisie, il serait important d'adapter les pratiques agricoles aux nouvelles donnes climatiques. Les professionnels du secteur estiment qu'il est primordial de recourir aux nouvelles technologies pour l'optimisation des ressources. Le potentiel de la Tunisie en matière d'agriculture climato-intelligente est immense mais faiblement exploité de nos jours.

La sécheresse menace la culture des céréales

Les champs ont été, durant plus de trois années successives, sevrés d'eau à cause des conditions climatiques qui ont impacté lourdement la production agricole, surtout céréalière, élément vital pour la sécurité alimentaire du pays. Sachant que la céréaliculture dépend fortement du climat au point d'engendrer des fluctuations fréquentes des rendements d'une année à une autre.

Le déficit en pluviométrie enregistré durant des années sur l'ensemble du pays était manifestement source de sérieuses craintes sur la campagne céréalière et son impact direct sur la sécurité alimentaire. La raréfaction des eaux met ainsi sous pression le secteur agricole toutes filières confondues.

Anticiper les risques

Selon une étude sur « Les limites d'une politique de sécurité alimentaire : le cas de la filière céréalière au Nord de la Tunisie », réalisée conjointement par les observatoires tunisiens de l'eau et de l'économie et l'association « Nomad 08 Redeyef », les pertes prévues du rendement des cultures céréalières, à l'horizon 2030, s'élèvent à 9,62 % pour le blé tendre, à 6,78 % pour l'orge et à 2,04 % pour le blé dur. Par ailleurs, la perte des superficies cultivables due à l'érosion des sols est estimée à environ 20 % des superficies dédiées à la céréaliculture et donc une baisse de la production des céréales en pluvial d'environ 40%, touchant surtout le Nord du pays. Faut-il rappeler qu'en 2018, la Tunisie a lancé son Plan national d'adaptation aux changements climatiques (PNA) moyennant un financement du Fonds Vert d'une valeur de 3 millions de dollars (soit 8,29 millions de dinars).

L'étude a montré, en outre, que « les menaces du changement climatique sont diverses et peuvent aller jusqu'à la dégradation du littoral, la submersion des terres qui aura évidemment des retombées sur les activités socioéconomiques (agriculture, tourisme, urbanisme, infrastructures portuaires...), la dégradation et la désertification des écosystèmes (pastoraux, forestiers...), ainsi que la dégradation des ressources en eau en quantité et en qualité ». C'est à partir de ces risques que « l'Etat tunisien doit développer des stratégies de gestion des ressources naturelles afin d'anticiper les risques menaçants du changement climatique et prévoir des mesures d'atténuation des effets négatifs ».