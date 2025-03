Afrique Australe: L'Angola à l'atelier de mise en oeuvre de l'AfCFTA

Luanda — L'Angola a participé, du 4 au 6 de ce mois, à Harare (Zimbabwe), à l'atelier de validation du plan de coordination de la SADC pour la mise en oeuvre de la Zone de Libre échange continentale africaine (AfCFTA), qui vise à stimuler la croissance économique régionale durable.

Le plan est guidé par la vision d'une région d'Afrique australe pleinement intégrée et numériquement connectée qui, grâce à l'AfCFTA, stimulera la croissance économique durable, l'industrialisation et l'amélioration des moyens de subsistance pour tous ses habitants, en particulier pour la participation des femmes et des jeunes.

L'objectif général de ce plan est de faciliter la mise en oeuvre efficace et coordonnée de l'AfCFTA dans les États membres de la SADC, en maximisant les avantages du libre-échange continental, grâce à la coordination régionale et à la transformation numérique, lit-on dans un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP dimanche.

Le document indique que le Secrétariat de la SADC soutiendra les États membres dans la réalisation de cette vision par le biais d'une assistance technique et d'un soutien à la coordination.

Avec la mise en oeuvre du plan de coordination, d'ici 2030, la SADC vise à atteindre plusieurs objectifs interconnectés, dont les cibles commerciales et économiques comprennent, entre autres, l'augmentation du commerce intra-SADC de 17 % à 35 % du commerce total et la réalisation d'une participation de 40 % des entreprises détenues par des femmes et dirigées par des jeunes dans le commerce transfrontalier.

Le plan vise également à établir cinq chaînes de valeur régionales fonctionnelles dans les secteurs prioritaires et à réduire de 50 % la durée moyenne des échanges transfrontaliers.