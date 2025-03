Gabon: Japon/Lambaréné - L'école privée protestante d'Adouma bientôt rénovée

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout par ailleurs fils de la localité, a présidé le vendredi 07 mars 2025 à Lambaréné, la cérémonie de signature d'un contrat de don du Japon à l'Enseignement privé protestant. Le principal bénéficiaire est l'école privée protestante d'Adouma. L'établissement sera rénové en plus de son extension et de la construction d'un plateau sportif.

La cérémonie qui s'est tenue dans la matinée dans la ville du Grand Blanc a vu la présence de l'ambassadeur du Japon, Shuji Noguchi et de plusieurs autres responsables administratifs et politiques de la capitale migovéenne venus assister à la matérialisation du contrat de don concernant la rénovation de l'école privée protestante d'Adouma, son extension pour trois salles de classe de pré-primaire, un plateau sportif et des lieux d'aisance pour les élèves.

En tant que fils de Lambaréné, le Garde des Sceaux s'est réjoui de cette initiative visant à améliorer de manière durable la qualité de l'éducation et le bien-être des élèves.

Paul-Marie-Gondjout a indiqué être honoré en qualité de fils de la localité par la concrétisation de la donation du Japon au profit des enfants scolarisés de l'école privée protestante d'Adouma.

C'est parce que nous sommes conscients de ce que l'éducation et la formation des nouvelles générations comptent pour le développement du pays et le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) que le Gabon et le Japon ont décidé d'oeuvrer à la matérialisation de la signature dudit projet, a-t-il précisé.

Il s'agit d'une initiative parmi tant d'autres annoncées dans le domaine la de la recherche des financements auprès des partenaires internationaux qui impacte de manière concrète et dynamique la coopération bilatérale implémentée par le Président de la Transition, Président de la République , Chef de l'Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma.

S.E Shuji Noguchi s'est dit disposé à accompagner davantage le Gabon dans le cadre des projets de développement qui visent non seulement à asseoir la coopération bilatérale entre le Gabon et le Japon, mais aussi, l'éducation et la formation de l'élite du Gabon de demain. Il a dit être rassuré de la bonne conduite du projet de rénovation, de construction et de réhabilitation de l'école privée protestante d'Adouma par les parties.

Précisons que l'association Anastasie et Olivier Akiremy (AOA) est à l'origine de l'implication de l'ambassade du Japon dans le financement de ce projet. Cette initiative témoigne de l'importance de l'engagement citoyen de celle-ci.