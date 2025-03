Congo-Brazzaville: 8 mars à Djambala - Les femmes réclament l'accès aux autres postes de responsabilité

La 115e édition de la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée officiellement au Congo le 8 mars, à Djambala, dans le département des plateaux, sous le patronage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, en présence de l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou N'Guesso, marraine de l'événement, et de la reine Ngalifourou, gardienne des rites ancestraux tékés du « Nkwe Mbali ».

Malgré un ciel capricieux, des centaines de femmes issues des administrations publiques et privées, des associations, des partis politiques ainsi que des confessions religieuses ont effectué le déplacement de Djambala pour participer au traditionnel défilé qui s'est déroulé au boulevard Denis-Sassou-N'Guesso, après les rites ancestraux pour implorer la réussite de l'événement.

Plusieurs discours ont été prononcés en rapport avec la thématique retenue cette année par les Nations unies, à savoir « Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation ». Au niveau national, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée sur le thème « Femmes congolaises face aux enjeux d'autonomisation ».

Dans son mot de bienvenue, la préfète du département des Plateaux, Alphonsine Ompangana Akobe, a salué les progrès réalisés avant d'appeler les femmes à « se mobiliser pour leur émancipation et leur autonomie », et à « une prise de conscience et à un engagement formel ».

A la place du coordonnateur résident du système des Nations unies, Abdourahamane Diallo, c'est la représentante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Marega, qui a rendu public le message du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres. Comme à chaque édition, à Djambala, le mot de la femme a été prononcé par Paulette Ebina, au nom de toutes les femmes du département des Plateaux.

Par la voix de la ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Economie informelle, Inès Nefer Bertille Voumbo Yalo Ingani, les femmes du Congo ont remercié le président de la République pour son implication dans la défense de leurs droits, leur accession aux sphères de prise de décision à un niveau élevé, et surtout pour la promulgation de la loi Mouébara.

En outre, elles lui ont demandé de poursuivre sa mission pour la promotion de la femme, et sollicité l'accès aux autres postes de responsabilité que les femmes n'ont jamais occupé en République du Congo, tels que Premier ministre, ministre d'Etat, général dans l'armée, etc.

Des avancées majeures...

« Plusieurs réalisations se traduisent concrètement par plusieurs initiatives prises au profit des femmes et des jeunes filles dont les résultats sont satisfaisants », a reconnu la ministre. Inès Nefer Bertille Voumbo Yalo Ingani a saisi l'occasion pour rappeler quelques lignes franchies dans le domaine de la participation des femmes à la vie publique et politique.

En matière de réglementation, elle a fait savoir que le cadre institutionnel a évolué avec l'adoption de la loi Mouebara sur la lutte contre les violences faites aux femmes, et la loi portant création du centre Mouebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et filles victimes des violences. Le ministère de la Promotion de la femme a également obtenu du président de la République, en 2024, un terrain de deux hectares au centre-ville de Brazzaville et une ligne budgétaire de deux milliards francs CFA pour sa construction cette année.

Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, hormis le renforcement des capacités économiques, la ministre a rappelé la formation de trois mille femmes en self défense, l'adoption du projet de loi portant création de l'Agence nationale de la transformation de l'économie informelle pour lutter contre la pauvreté, et le projet de décret sur l'organisation de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée désormais sous le très haut patronage du président de la République.

À l'occasion de cette célébration à Djambala, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a décerné des distinctions honorifiques à certaines personnalités. Plusieurs femmes qui se sont distinguées par leurs actions dans différents domaines ont été décorées.

La journée du 8 mars a été marquée aussi par la cérémonie de remise du matériel agricole aux groupements féminins du département des Plateaux par le ministère de la Promotion de la femme, la Fondation Congo Assistance, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, et le programme des Nations unies pour le développement.