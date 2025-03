Congo-Kinshasa: Culpac - Matinée d'engagement patriotique pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC

Le Conseil universel pour la paix des nations et continents (Culpac) a organisé, le 8 mars dans la salle des spectacles du Palais du peuple à Kinshasa, la « Matinée pour la mobilisation d'engagement patriotique dans la lutte pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo (RDC) ».

Dans son discours devant des invités de marque ayant réhaussé de leur présence l'événement, le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, a déclaré que l'activité organisée était une manifestation de compassion et de fraternité à l'égard des compatriotes dans l'Est qui vivent « une crise sécuritaire sans précédent voulue par des terroristes belliqueux, rebelles et bandits poussés par un instigateur démontrant ainsi sa convoitise par le pillage des minerais en perpétrant aussi des carnages et massacres des civils non armés ».

Rappelant l'histoire du tristement célèbre Adolphe Hitler qui avait conquis des pays pour une fin tragique ces pays ayant retrouvé la paix, il a indiqué que la RDC retrouvera la paix dans sa partie Est actuellement occupée.

Ayant foi à l'échec de tentative de « balkanisation » du pays, Daniel Santu Biko a placé la rencontre du jour sous le signe du processus de résolution de la Conférence universelle pour la paix organisée par le Culpac, le 5 et 6 septembre 2018, au Parlement européen à Bruxelles, en Belgique, sur le thème « Qui menace la paix universelle ? ». Il a conclu ses propos en déclarant: « Nous félicitons nos vaillants FARDC et nos résistants Wazalendo dans leur combat pour l'intégrité et l'intangibilité de notre territoire. Que la paix revienne à l'Est de notre nation et restons unis avec nos frères e soeurs qui y vivent ».

Emissaire de l'Union européenne à cette rencontre, Louis Armand De Bejarry a laissé entendre que la communauté internationale prenait progressivement conscience de la situation de la guerre au Kivu où même les malades dans les hôpitaux font partie des cibles des assassins. « Même si l'ONU prend une résolution, mais une résolution n'a jamais arrêté une guerre. Et c'est cela le problème.

Le Rwanda n'est pas isolé, ayant des amis même au sein de l'Union européenne qui lui a fait un chèque de 20 millions d'euros de soutien militaire », a-t-il laissé entendre. Cependant, a-t-il dit, l'Allemagne a suspendu son aide de 55 millions. Pour Louis Armand de Bejarry, il faut frapper le Rwanda dans son portefeuille avec des sanctions financières, pendant que les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et leurs alliés tiennent le coup sur terrain.

D'autres personnalités présentes à l'activité sont montées sur le podium pour condamner la guerre injuste imposée à la RDC par un voisin, entre autres, le président international des actions humanitaires du Culpac, Ghassan Dakhlallah; l'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix du Culpac, Trésor Bagayamukwe Byamungu; la marraine de la paix, Liliane Temuni Ngoyi. Trois représentants respectivement de la province de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont fait des témoignages poignants sur la guerre dans ces parties du pays. Félix Kabwiz de l'ituri a demandé aux autorités de ne pas occulter la guerre dans sa province, à ne pas réduire ce conflit ethnique entre Hema et Lendu.

En clôture de la matinée, le directeur général du Culpac, Daniel Santu, a lancé un appel à l'unité pour barrer la route à tous ceux qui viennent avec des armes pour prendre le pouvoir, occasionnant un recul démocratique. « Que le gouvernement s'organise pour ramener la paix dans tout le pays », a-t-il lancé.