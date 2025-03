Madagascar: Trail Ambodirano - Victoire de Miora et Narcisse sur 31 km

La deuxième édition du trail Ambodirano, reliant Fenoarivo et Ambatofotsy, s'est déroulée samedi. Miora Razanakolona et Narcisse Randriamanantenasoa ont dominé l'épreuve de 31 km.

Et de deux pour Miora et Narcisse. Après leur victoire lors du Trail Mitety Natiora, course inaugurale de la saison, les deux traileurs se sont imposés une nouvelle fois samedi à l'occasion du Trail Ambodirano de l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS). Ils ont remporté le trophée de la première place dans les catégories féminine et masculine du parcours de 31 km avec 1 232 m de D+. Miora, déjà une figure bien connue de cette discipline, représentait l'association TTT974 et a réalisé un chrono de 3h19mn33sec.

Malgré deux chutes en raison de l'absence de sa lampe frontale en début de course, elle a réussi à améliorer sa performance par rapport à l'an dernier. Elle a attribué cette réussite à une préparation intense sous la houlette de son coach Ferdinand, dans son club USA, en vue de sa participation au Grand Raid de la Réunion en octobre. Sa collègue, Sidonie Randrianarivelo, a pris la deuxième place avec un temps de 3h27mn05sec, tandis qu'Ialy Rakotoarivelo a complété le podium féminin avec un chrono de 3h29mn57sec.

Retour victorieux du marathonien Narcisse Randriamanantenasoa sur le trail Ambodirano. Surpris par le fort dénivelé, l'ex-Crown Athletics a réalisé un temps de 2h26mn07sec. Son avantage réside dans sa préparation intensive, avec un objectif avoué : remporter les 135 km de l'UTOP. Narcisse a devancé Nelson Raotozafy de 11 minutes, ce dernier qui a profité de cette course pour se préparer en vue de l'UTOI 174 km à La Réunion en mai. Harivola Rasoloniainamandimby a pris la troisième place avec un temps de 2h40mn19sec. Dans la catégorie Master 7, Jean de Dieu Rakotondrasoa, âgé de 70 ans, a réalisé un chrono de 4h29mn38sec. Nous sommes également fiers de la victoire de notre Roger Mamonjiarisoa dans la catégorie Master 4 avec un temps de 3h37mn01sec.

Une course réussie.

Au total, 203 participants ont pris le départ de cette course, appréciant un parcours sublime et verdoyant malgré le dénivelé. Sur le parcours de 22 km, partant d'Ambohijoky, 100 coureurs ont pu admirer les beaux paysages d'Ambodirano. « Nous sommes ravis et satisfaits de cette deuxième édition. Aucun accident majeur n'a été signalé, d'autant plus que les conditions météorologiques étaient très bonnes pour les concurrents. Nous travaillons toujours à améliorer l'organisation pour porter cette discipline à un niveau supérieur, au niveau international, » a noté Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif de l'Office régional du tourisme d'Analamanga (Ortana). L'UTCS annonce déjà sa prochaine course : le Trail des Mille Escaliers, qui aura lieu le dimanche 23 mars.