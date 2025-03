Tunisie: Dégustations, découvertes et partages - Le Festival du thé et du café s'installe à Nabeul et Tunis

Du 14 au 16 mars 2025, Nabeul et Tunis seront les hôtes d'un événement exceptionnel : la première édition du Festival international du thé et du café, organisé par l'Association Saveurs de mon pays. Ce festival est une occasion unique de célébrer deux des boissons les plus prisées des Tunisiens : le café et le thé. Organisé sous le signe de la convivialité et du partage, l'événement s'adresse à tous les amateurs, producteurs, et professionnels désireux de découvrir ou redécouvrir les saveurs et les rituels entourant ces boissons incontournables.

Latifa Khairi, la Présidente du festival, nous invite à revivre cette tradition séculaire à travers des expériences gustatives et interactives. "L'idée a germé il y a cinq ans, avec Fethi Zaghdoudi, Président de l'association Saveurs de mon pays de Nabeul. Ce rêve est devenu une réalité", a-t-elle indiqué, tout en ajoutant que ce festival met en avant l'esprit de partage propre à ces boissons qui, bien plus que des plaisirs quotidiens, sont des vecteurs de liens sociaux et de convivialité.

Un festival entre culture et arômes

Le café et le thé font partie intégrante de la culture tunisienne. Dégustés dans des lieux dédiés comme les cafés et les restaurants, mais également à domicile ou au travail, ces breuvages réconfortants et symboliques sont des sources de plaisir quotidien. "Le café et le thé inspirent les arts de la table et sont perçus comme des sources de plaisir", a souligné Khairi.

Les Tunisiens, en effet, ne montrent aucun signe d'essoufflement dans leur consommation : près de la moitié de la population consomme du thé ou du café chaque jour, qu'il soit noir, vert ou blanc, avec des variantes aux arômes fruités, floraux ou épicés.

Le festival, qui s'étendra sur trois jours, permettra aux visiteurs de découvrir une grande variété de thés et de cafés. En plus des dégustations, les participants auront l'opportunité de dialoguer avec des artisans torréfacteurs, d'explorer leur savoir-faire unique, leur terroir et leurs techniques de préparation. "C'est un rendez-vous culturel et culinaire qui permettra de faire découvrir également nos pâtisseries traditionnelles, en particulier celles de Ramadan", a précisé Khairi.

Les bienfaits pour la santé des thés et cafés seront également mis en lumière. Le thé vert, par exemple, est réputé pour ses propriétés détoxifiantes, tandis que le thé noir stimule la concentration et le thé blanc est souvent loué pour son rôle dans le renforcement de l'immunité. Quant au café, il reste un véritable compagnon du quotidien, avec de nombreux amateurs qui aiment le déguster dans ses multiples formes : expresso, cappuccino, ou encore en café moka.

Une célébration de la culture tunisienne

Les visiteurs auront aussi la possibilité de participer à des ateliers interactifs et de découvrir les secrets de la préparation du thé et du café, ainsi que les rituels associés à chaque boisson. Ces moments seront enrichis par des échanges d'expériences et du réseautage avec des producteurs locaux, des torréfacteurs, des experts et des amateurs passionnés.

Le festival se veut également un espace d'apprentissage, où les participants pourront explorer les tendances actuelles du marché, notamment l'engouement pour des thés et cafés de plus en plus sophistiqués. La variété des arômes et des saveurs des différents thés et cafés proposés sera une invitation à un véritable voyage sensoriel.

Il est aussi à noter que le festival se clôturera par la Journée nationale de l'habit traditionnel, une occasion de mettre en avant l'importance du patrimoine culturel tunisien sous toutes ses formes, y compris les costumes traditionnels. Ce moment de célébration contribuera à renforcer les liens entre la culture du thé et du café, et celle de l'artisanat et des traditions tunisiennes.

Ainsi, du 14 au 16 mars, le Festival international du thé et du café sera le carrefour de la culture, de la gastronomie et du bien-être. Une occasion à ne pas manquer pour tous les passionnés de ces boissons essentielles à la convivialité et à la culture tunisienne.