Tunisie: Viande importée - Deux conteneurs par semaine en provenance de Roumanie et France pour répondre à la demande

Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed Amiri, a annoncé, ce lundi 10 mars 2025, un renforcement des importations de viande rouge réfrigérée dans les jours à venir. Selon lui, deux conteneurs par semaine de viande d'agneau en provenance de Roumanie et deux autres de viande bovine en provenance de France seront livrés pour répondre à la demande nationale.

Lors de son passage sur les ondes de la Radio Nationale, Amiri a précisé que les prix actuels de la viande oscillaient entre 37,500 et 38,200 millimes le kilogramme pour l'agneau, et entre 35,000 et 35,500 millimes le kilogramme pour la viande bovine.

Quant à la qualité et à la sécurité des viandes importées, le président de la chambre a souligné que l'abattage est effectué selon les méthodes islamiques et respecte les normes sanitaires exigées. Les conteneurs, à leur arrivée, sont minutieusement contrôlés par les services vétérinaires, et les produits sont accompagnés de certificats garantissant leur conformité aux normes de sécurité alimentaire.