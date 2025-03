Tunisie: Clôture du Samsung Innovation Campus - 46 diplômés formés en Intelligence Artificielle

Après neuf semaines d'apprentissage intensif, Samsung Electronics célèbre la réussite des 46 participants du Samsung Innovation Campus (SIC), désormais certifiés en Intelligence Artificielle et en Apprentissage Automatique (ML). Ce programme, conçu pour accompagner la montée en compétences des jeunes talents Tunisiens, s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Samsung à favoriser l'accès aux technologies de demain et à renforcer l'écosystème numérique local.

Symbole fort du grand intérêt des jeunes pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage en (ML), plus de 3.500 candidatures ont été reçues à la formation. En effet, dès son lancement en novembre 2024, le SIC a suscité un fort engouement auprès des jeunes Tunisiens désireux d'acquérir des compétences avancées en IA et de se positionner sur un marché du travail en pleine mutation.

Grâce à un programme combinant théorie et mise en pratique, les participants ont pu approfondir des domaines clés tels que l'apprentissage automatique, la science des données, les algorithmes avancés et le traitement du langage naturel.

Au-delà de l'acquisition de compétences, cette formation a été une véritable opportunité d'échange et de montée en compétence pour les participants. Les témoignages recueillis mettent en avant la qualité de l'accompagnement, l'enrichissement personnel et l'impact du programme sur leur avenir professionnel.

« Une expérience enrichissante qui m'a permis d'élargir mes perspectives et de renforcer mes compétences techniques », confie l'un des 46 diplômés. Un autre ajoute « un parcours exigeant mais passionnant, avec un encadrement de qualité et des défis stimulants. »

L'enquête de satisfaction réalisée en fin de session révèle un taux de recommandation exceptionnel, soulignant la pertinence du contenu pédagogique et la qualité de l'accompagnement personnalisé. Grâce à cette certification, les diplômés accèdent beaucoup plus facilement à de nouvelles opportunités professionnelles dans un secteur en forte croissance.

Samsung Innovation Campus poursuit ainsi sa mission : créer des passerelles entre la formation et le marché du travail, d'accompagner les générations vers une meilleure maîtrise des technologies de demain.

Yasmine Ben Slimane, Corporate Marketing Manager chez Samsung Electronics en Tunisie a déclaré : « Chez Samsung, nous sommes fiers de contribuer à l'émergence des talents de demain. Le succès de cette première promotion du Samsung Innovation Campus démontre non seulement l'engouement des jeunes Tunisiens pour l'intelligence artificielle, mais aussi leur soif de développement personnel et professionnel. Ce programme témoigne de notre engagement à accompagner la transformation numérique en Tunisie et à offrir des opportunités concrètes aux jeunes générations pour qu'elles puissent s'épanouir dans un marché en constante évolution. ».

Fort de cette dynamique, Samsung prépare déjà la prochaine édition du SIC, avec une ambition renforcée : élargir l'accès à la formation et multiplier les opportunités d'insertion professionnelle dans le domaine du numérique. Les détails seront dévoilés prochainement.